Совет директоров Rambler до конца года обсудит ситуацию вокруг Nginx

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Совет директоров " Совет директоров " Рамблер Интернет Холдинг " (бренд Rambler Group) до конца 2019 года проведет внеочередное заседание по ситуации вокруг веб-сервера Nginx, заявил РИА Новости председатель совета директоров "Рамблера", первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в московском офисе компании Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в нарушении авторских прав. Спорный веб-сервер в начале 2000-х разработал работавший в "Рамблере" Игорь Сысоев. В 2011 году он вместе с еще одним сотрудником "Рамблера" Максимом Коноваловым основал компанию Nginx. Весной 2019 года ее купила за 670 миллионов долларов американская F5.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга, исключительное право "Рамблера" на веб-сервер Nginx было нарушено в результате действий третьих лиц, однако "Рамблер" уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx, компании Lynwood Investments CY Ltd.

Хасис подтвердил, что права на предъявление претензий и исков по Nginx принадлежат Lynwood. "Собственно, это та компания, которая сейчас инициировала все эти дела. То есть это не компания, входящая в состав Rambler Group, это компания за периметром, эти права были переданы несколько лет назад… И на данный момент "Рамблер" не является какой-либо стороной по данной истории", - сказал он.

"Как председатель совета директоров я попросил, чтобы до нового года был созван специальный совет директоров "Рамблера" ровно по этому вопросу, на котором мы эту ситуацию детально разберем, посмотрим все документы, я смогу дать больший объем какой-то информации, чем тот, который есть у меня сейчас", - добавил Хасис.