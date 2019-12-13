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Совет директоров Rambler до конца года обсудит ситуацию вокруг Nginx
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РИА Новости

Совет директоров Rambler до конца года обсудит ситуацию вокруг Nginx

16:47 13.12.2019 (обновлено: 16:52 13.12.2019)
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Совет директоров "Рамблер Интернет Холдинг" (бренд Rambler Group) до конца 2019 года проведет внеочередное заседание по ситуации вокруг веб-сервера Nginx, заявил РИА Новости председатель совета директоров "Рамблера", первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в московском офисе компании Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в нарушении авторских прав. Спорный веб-сервер в начале 2000-х разработал работавший в "Рамблере" Игорь Сысоев. В 2011 году он вместе с еще одним сотрудником "Рамблера" Максимом Коноваловым основал компанию Nginx. Весной 2019 года ее купила за 670 миллионов долларов американская F5.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга, исключительное право "Рамблера" на веб-сервер Nginx было нарушено в результате действий третьих лиц, однако "Рамблер" уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx, компании Lynwood Investments CY Ltd.
Хасис подтвердил, что права на предъявление претензий и исков по Nginx принадлежат Lynwood. "Собственно, это та компания, которая сейчас инициировала все эти дела. То есть это не компания, входящая в состав Rambler Group, это компания за периметром, эти права были переданы несколько лет назад… И на данный момент "Рамблер" не является какой-либо стороной по данной истории", - сказал он.
"Как председатель совета директоров я попросил, чтобы до нового года был созван специальный совет директоров "Рамблера" ровно по этому вопросу, на котором мы эту ситуацию детально разберем, посмотрим все документы, я смогу дать больший объем какой-то информации, чем тот, который есть у меня сейчас", - добавил Хасис.
Сбербанк в августе стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%.
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NginxИгорь СысоевЛев ХасисСбербанк РоссииРамблерМоскваЭкономика
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