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РИА Наука
2019-12-13T16:42+0300
https://ria.ru/20191213/1562368329.html
Ученые выяснили, как занятия йогой влияют на мозг
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РИА Новости

Ученые выяснили, как занятия йогой влияют на мозг

16:42 13.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкДевушка у высокогорного озера Мзы в Абхазии
Девушка у высокогорного озера Мзы в Абхазии
© Sputnik
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что занятия йогой благотворно влияют на мозг, усиливая мозговые структуры, отвечающие за когнитивные способности и эмоциональную регуляцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Plasticity.
На протяжении десятилетий ученые находили подтверждения того, что аэробные упражнения укрепляют мозг и способствуют росту новых нейронов. Американские исследователи из Иллинойсского университета и Университета Уэйна в Детройте выяснили, что занятия йогой имеют аналогичный эффект.
Авторы объединили данные 11 исследований взаимосвязи между практикой йоги и здоровьем мозга. В пяти из этих исследований сравнивалось состояние мозга людей, ранее не занимавшихся йогой, до и после курса занятий, продолжавшегося от 10 до 24 недель. В оставшихся шести работах анализировались различия в мозге между людьми, которые регулярно практикуют йогу, и теми, кто этого не делает.
В каждом из исследований использовались методы визуализации мозга, такие как МРТ, функциональная МРТ или однофотонная эмиссионная компьютерная томография. Исследуемые занимались хатха-йогой, включающей движения тела, медитацию и дыхательные упражнения.
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"Мы обнаружили, что во всех 11 исследованиях отмечается развитие тех же самых областей мозга, что и при физических упражнениях, — приводятся в пресс-релизе Иллинойсского университета слова профессора Неха Готе (Neha Gothe), возглавлявшей исследование. — Например, мы видим увеличение объема гиппокампа".
Гиппокамп участвует в обработке памяти и, как известно, с возрастом сокращается, что вызывает развитие деменции и болезни Альцгеймера.
У людей, регулярно занимающихся йогой, по сравнению с остальными, более развиты: префронтальная и поясная кора, миндалевидное тело — структура, отвечающая за эмоциональную регуляцию, а также нейронная сеть пассивного режима работы мозга.
"Префронтальная кора головного мозга, область мозга сразу за лбом, участвует в планировании, принятии решений, управлении многозадачностью, оценке и выборе вариантов, — говорит еще один автор исследования Джессика Дамуазо (Jessica Damoiseaux). — Сеть пассивного режима — это набор областей мозга, вовлеченных в размышления о себе, планирование и память. Поясная извилина, как и миндалевидное тело, является частью лимбической системы — цепи структур, которые играют ключевую роль в эмоциональной регуляции, обучении и памяти".
Авторы пока не знают, почему йога действует на мозг так же, как аэробные упражнения. Они предполагают, что ключом положительного воздействия является механизм эмоциональной регуляции, заложенный в основу занятий йогой.
"Йога не является аэробной практикой по своей природе, поэтому должны быть другие механизмы, приводящие к этим изменениям мозга, — говорит Готе. — Практика йоги помогает улучшить эмоциональную регуляцию, уменьшить стресс, беспокойство и депрессию. И, похоже, что именно это улучшает работу мозга".
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