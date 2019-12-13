В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. пенсионерка попросила вызвать стриптизера в дом престарелых, сообщает Британская пенсионерка попросила вызвать стриптизера в дом престарелых, сообщает The Sun

По данным издания, в учреждении установлено "дерево желаний", к которому постояльцы могут прикреплять записки с заветными мечтами.

Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.

Как отмечает менеджер учреждения, сотрудники стараются помогать людям жить полноценной жизнью, поэтому желание Джоан исполнили.