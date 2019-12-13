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В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых
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РИА Новости

В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых

16:40 13.12.2019 (обновлено: 17:10 13.12.2019)
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© Fotolia / Alexander RathsУход за престарелыми людьми
Уход за престарелыми людьми
© Fotolia / Alexander Raths
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Британская пенсионерка попросила вызвать стриптизера в дом престарелых, сообщает The Sun.
По данным издания, в учреждении установлено "дерево желаний", к которому постояльцы могут прикреплять записки с заветными мечтами.
Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.
Как отмечает менеджер учреждения, сотрудники стараются помогать людям жить полноценной жизнью, поэтому желание Джоан исполнили.
По словам пенсионерки, выступление позволило ей вновь почувствовать себя молодой.
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