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В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной
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РИА Новости

В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной

16:35 13.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
АФИНЫ, 13 дек - РИА Новости. Для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, но Россия сделает все, чтобы Европа не осталась без газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Он принял участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского Экономического сотрудничества, прошедшем в Афинах в связи с греческим председательством в ОЧЭС.
"Как вы понимаете, этот вопрос не имеет никакого отношения к работе ЧЭС. Этот вопрос комментирует наше руководство. Да, у нас осталось немного времени, и есть определенные позитивные сигналы. Есть и сдерживающие сигналы", - сказал Панкин, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что газовый спор между Украиной и РФ завершится к концу года и удастся избежать кризисных ситуаций.
Замминистра уверен, что Европа без газа не останется.
"Я думаю, что Россия, как надежный поставщик энергоресурсов в Европу на протяжении десятилетий, со своей стороны сделает все, чтобы Европа не осталась без газа. И думаю, что украинские коллеги тоже будут относиться к этому вопросу не эгоистически", - сказал Панкин.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 15:39
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Он отметил также, что диверсификацию маршрутов никто не отменял.
"Очень много спекуляций бывает на эту тему. Но я повторяю – это вопрос, который находится в руках других людей, не этой организации", - заметил замминистра.
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Александр ПанкинМИД РФЕвропаРоссияУкраинаВ мире
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