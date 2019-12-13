В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной

Он принял участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского Экономического сотрудничества, прошедшем в Афинах в связи с греческим председательством в ОЧЭС.
"Как вы понимаете, этот вопрос не имеет никакого отношения к работе ЧЭС. Этот вопрос комментирует наше руководство. Да, у нас осталось немного времени, и есть определенные позитивные сигналы. Есть и сдерживающие сигналы", - сказал Панкин, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что газовый спор между Украиной и РФ завершится к концу года и удастся избежать кризисных ситуаций.
Замминистра уверен, что Европа без газа не останется.
"Я думаю, что Россия, как надежный поставщик энергоресурсов в Европу на протяжении десятилетий, со своей стороны сделает все, чтобы Европа не осталась без газа. И думаю, что украинские коллеги тоже будут относиться к этому вопросу не эгоистически", - сказал Панкин.
Он отметил также, что диверсификацию маршрутов никто не отменял.
"Очень много спекуляций бывает на эту тему. Но я повторяю – это вопрос, который находится в руках других людей, не этой организации", - заметил замминистра.