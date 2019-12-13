В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной

"Как вы понимаете, этот вопрос не имеет никакого отношения к работе ЧЭС. Этот вопрос комментирует наше руководство. Да, у нас осталось немного времени, и есть определенные позитивные сигналы. Есть и сдерживающие сигналы", - сказал Панкин, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что газовый спор между Украиной и РФ завершится к концу года и удастся избежать кризисных ситуаций.