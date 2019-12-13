СГК в 2020 г начнет строить трубопровод от Абаканской ТЭЦ в Черногорск

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) рассчитывает начать строительство магистрального трубопровода в Черногорск от Абаканской ТЭЦ в феврале 2020 года, говорится в материалах СГК.

Руководитель Абаканского филиала компании Андрей Аплошкин, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что главная задача СГК с точки зрения бизнеса — строительство данного трубопровода от Абаканской ТЭЦ. Директор подчеркнул, что тепла Абаканской ТЭЦ хватит на оба города: и Абакан, и Черногорск.

"Строить тепловую магистраль, вероятно, начнут уже в феврале 2020 года. В реализацию проекта будет вложено больше двух с половиной миллиардов рублей, его реализация займет полтора года, и когда строительство завершится, можно будет закрыть все городские котельные", - сообщил Аплошкин.

Директор Абаканского филиала также отметил, что капитальное обновление тепловых сетей Черногорска планируется начать в мае-июне 2020 года.