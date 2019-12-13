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Теплоснабжение
2019-12-13T16:34+0300
https://ria.ru/20191213/1562367672.html
СГК в 2020 г начнет строить трубопровод от Абаканской ТЭЦ в Черногорск
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РИА Новости

СГК в 2020 г начнет строить трубопровод от Абаканской ТЭЦ в Черногорск

16:34 13.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип Сибирской генерирующей компании на Красноярском экономическом форуме 2018
Логотип Сибирской генерирующей компании на Красноярском экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) рассчитывает начать строительство магистрального трубопровода в Черногорск от Абаканской ТЭЦ в феврале 2020 года, говорится в материалах СГК.
Руководитель Абаканского филиала компании Андрей Аплошкин, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что главная задача СГК с точки зрения бизнеса — строительство данного трубопровода от Абаканской ТЭЦ. Директор подчеркнул, что тепла Абаканской ТЭЦ хватит на оба города: и Абакан, и Черногорск.
"Строить тепловую магистраль, вероятно, начнут уже в феврале 2020 года. В реализацию проекта будет вложено больше двух с половиной миллиардов рублей, его реализация займет полтора года, и когда строительство завершится, можно будет закрыть все городские котельные", - сообщил Аплошкин.
Директор Абаканского филиала также отметил, что капитальное обновление тепловых сетей Черногорска планируется начать в мае-июне 2020 года.
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СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят пять ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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ТеплоснабжениеАбаканская ТЭЦСибирская генерирующая компанияЧерногорскЭкономика
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