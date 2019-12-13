В МЧС назвали основные причины лесных пожаров в России в 2019 году

"Основными причинами возникновения лесных пожаров в этом году названы сухие грозы в условиях длительной засухи и аномально жаркой и ветреной погоды", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, природные пожары также часто возникали из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в результате неконтролируемых выжиганий сухой растительности вблизи лесных массивов.
"Главные очаги лесных пожаров были отмечены в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", - отметил представитель ведомства.
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Он добавил, что, по данным Рослесхоза, всего с начала пожароопасного сезона в этом году на территории страны возникло более 14 тысяч лесных пожаров на площади свыше 10 миллионов гектар.
"По площадям, пройдённым огнем, текущий год относится к периодам сильной горимости. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась на территориях Иркутской области, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Саха", - резюмировал представитель МЧС.
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