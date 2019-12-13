В МЧС назвали основные причины лесных пожаров в России в 2019 году

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сухие грозы, длительная засуха и аномально жаркая погода стали основными причинами возникновения лесных пожаров на территории Сухие грозы, длительная засуха и аномально жаркая погода стали основными причинами возникновения лесных пожаров на территории России в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ

"Основными причинами возникновения лесных пожаров в этом году названы сухие грозы в условиях длительной засухи и аномально жаркой и ветреной погоды", - сказал собеседник агентства.

По его словам, природные пожары также часто возникали из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в результате неконтролируемых выжиганий сухой растительности вблизи лесных массивов.

"Главные очаги лесных пожаров были отмечены в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", - отметил представитель ведомства.

Он добавил, что, по данным Рослесхоза , всего с начала пожароопасного сезона в этом году на территории страны возникло более 14 тысяч лесных пожаров на площади свыше 10 миллионов гектар.