Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T16:29+0300
https://ria.ru/20191213/1562367200.html
В МЧС назвали основные причины лесных пожаров в России в 2019 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/142890/07/1428900743_0:200:3072:1928_1036x0_80_0_0_f74268e4a8b57998fee6bee08ed82d7f.jpg
РИА Новости

В МЧС назвали основные причины лесных пожаров в России в 2019 году

16:29 13.12.2019
295
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Лесные пожары. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сухие грозы, длительная засуха и аномально жаркая погода стали основными причинами возникновения лесных пожаров на территории России в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Основными причинами возникновения лесных пожаров в этом году названы сухие грозы в условиях длительной засухи и аномально жаркой и ветреной погоды", - сказал собеседник агентства.
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
9 декабря, 16:47
Минприроды хочет обязать регионы тушить все лесные пожары
По его словам, природные пожары также часто возникали из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в результате неконтролируемых выжиганий сухой растительности вблизи лесных массивов.
"Главные очаги лесных пожаров были отмечены в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", - отметил представитель ведомства.
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
20 ноября, 20:10
В Сочи потушили бушевавший пять дней лесной пожар
Он добавил, что, по данным Рослесхоза, всего с начала пожароопасного сезона в этом году на территории страны возникло более 14 тысяч лесных пожаров на площади свыше 10 миллионов гектар.
"По площадям, пройдённым огнем, текущий год относится к периодам сильной горимости. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась на территориях Иркутской области, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Саха", - резюмировал представитель МЧС.
Пожарный
16 ноября, 14:55
Спасатели ликвидировали лесной пожар в Крыму
100118
Обсудить 1
РослесхозМЧС РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
Набиуллина не смогла сказать, что она за птица
Автомобиль Следственного комитета РФ
Саратовский подросток, возивший на санках тело мужчины, признал вину
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Меркель рассказала о реакции лидеров ЕС на итоги выборов в Британии
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. 13 декабря 2019
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Одесской области проходят обыски в управлении Госслужбы по ЧС
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз отметил необходимость улучшения делового климата на Украине
Пожар на складе на юге Москвы
В МЧС назвали причину взрывов во время пожара на складе в Москве
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
Центробанк перестал считать риском траты триллиона рублей из ФНБ
Ящики с мандаринами в магазине
Россия может ограничить импорт картофеля и цитрусовых из Китая
Здание американского посольства в Анкаре
Источник: посла США вызвали в МИД Турции в связи с резолюцией сената
Министерство финансов США в Вашингтоне
Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
В России отреагировали на заявление "Нафтогаза" о транзите газа
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
00:34Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Лента новостейМолния