Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T16:28+0300
https://ria.ru/20191213/1562367148.html
В Одесской области проходят обыски в управлении Госслужбы по ЧС
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_78f20cd9289fc47a09dd3c62499b5d6e.jpg
РИА Новости

В Одесской области проходят обыски в управлении Госслужбы по ЧС

16:28 13.12.2019
219
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Украинские правоохранители проводят обыски в здании управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в связи с пожаром в колледже в Одессе, в котором погибли 16 человек сообщила в пятницу представитель областной прокуратуры Екатерина Новачлы.
В одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
Последствия пожара в колледже в Одессе
12 декабря, 15:10
Тела десяти погибших при пожаре в Одессе до сих пор не опознали
"В здании главного управления Госслужбы по ЧС в Одесской области утром 13 декабря продолжаются обыски. Следователи территориального управления Госбюро расследований и работники прокуратуры осуществляют выемку документов, связанных с проверкой инспекторами Госслужбы по ЧС состояния противопожарной безопасности в колледже", - цитирует представителя прокуратуры агентство "Укринформ".
По ее словам, следственные действия ведутся в рамках уголовного дела по статье "ненадлежащее исполнение должностными лицами своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред интересам отдельных граждан и государства, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Как отмечается, пока подозреваемых нет, правоохранители устанавливают круг причастных к пожару людей.
Урок в школе
12 декабря, 11:00
В Одесской области закроют четыре школы после пожара в колледже
010100
Обсудить 0
Пожар в одесском колледжеОдесская областьОдессаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз отметил необходимость улучшения делового климата на Украине
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Меркель рассказала о реакции лидеров ЕС на итоги выборов в Британии
Лесные пожары
В МЧС назвали основные причины лесных пожаров в России в 2019 году
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной
Автомобиль Следственного комитета РФ
Саратовский подросток, возивший на санках тело мужчины, признал вину
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Иркутске осудили присвоивших 20 миллионов рублей мошенников
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. 13 декабря 2019
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций
Ящики с мандаринами в магазине
Россия может ограничить импорт картофеля и цитрусовых из Китая
Пожар на складе на юге Москвы
В МЧС назвали причину взрывов во время пожара на складе в Москве
Здание американского посольства в Анкаре
Источник: посла США вызвали в МИД Турции в связи с резолюцией сената
Виктор Янукович
Федеральный совет Швейцарии на год продлил заморозку счетов Януковича
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
США предупредили Иран о решительном ответе на атаки против американцев
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
Набиуллина не смогла сказать, что она за птица
Здание посольства России в Риге
Посольство в Латвии сообщило о вирусной рассылке от имени ведомства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Специалисты рассказали об опасностях тайского массажа
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
Лента новостейМолния