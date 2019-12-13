В Одесской области проходят обыски в управлении Госслужбы по ЧС

КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Украинские правоохранители проводят обыски в здании управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украинские правоохранители проводят обыски в здании управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в связи с пожаром в колледже в Одессе, в котором погибли 16 человек сообщила в пятницу представитель областной прокуратуры Екатерина Новачлы.

В одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

"В здании главного управления Госслужбы по ЧС в Одесской области утром 13 декабря продолжаются обыски. Следователи территориального управления Госбюро расследований и работники прокуратуры осуществляют выемку документов, связанных с проверкой инспекторами Госслужбы по ЧС состояния противопожарной безопасности в колледже", - цитирует представителя прокуратуры агентство "Укринформ"

По ее словам, следственные действия ведутся в рамках уголовного дела по статье "ненадлежащее исполнение должностными лицами своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред интересам отдельных граждан и государства, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.