Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T16:25+0300
https://ria.ru/20191213/1562366907.html
В МЧС уточнили информацию о ликвидации пожара на складе в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/156235/96/1562359677_0:496:2759:2048_1036x0_80_0_0_cc5d747a6c84f8f0377c4d66c635326c.jpg
РИА Новости

В МЧС уточнили информацию о ликвидации пожара на складе в Москве

16:25 13.12.2019
644
© РИА Новости / Алексей Савостин / Перейти в фотобанкВертолет во время тушения пожара на складе на юге Москвы
Вертолет во время тушения пожара на складе на юге Москвы
© РИА Новости / Алексей Савостин
Перейти в фотобанк
Вертолет во время тушения пожара на складе на юге Москвы
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар на складе в Москве ликвидирован на отдельных участках, уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее МЧС сообщало, что произошло обрушение конструкции на 300 "квадратах", во время тушения пострадал пожарный. Движение по улице Подольских Курсантов в районе ЧП было перекрыто в обе стороны. Отмечалось, что пожар на складе удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.
Пожар на складе на юге Москвы
Вчера, 16:24
В МЧС назвали причину взрывов во время пожара на складе в Москве
"По уточнённой информации в 15.49 объявлена ликвидация очагов горения отдельных участков пожара в складском здании по адресу: Варшавское, дом 129, корпус 2", - говорится в сообщении в Twitter.
010000
Обсудить 0
Пожар на складе в МосквеМЧС РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Пожар на складе на юге Москвы
В МЧС назвали причину взрывов во время пожара на складе в Москве
Склад горит на юге Москвы
В Москве перекрыли движение в районе пожара на складе
Пожар на складе на юге Москвы
В Москве потушили крупный пожар на складе с тканями
Пожар на складе на юге Москвы. 13 декабря 2019
Пожар на складе с тканями в Москве ликвидировали
Вертолет Ка-32А 11ВС МЧС России во время тушения пожара на юге Москвы. 13 декабря 2019
На юге Москвы около 40 человек эвакуировали с горящего склада
Пожар на складе на юге Москвы
В МЧС рассказали о пострадавшем при пожаре в Москве сотруднике
Пожар на складе на юге Москвы
МЧС назвало причину разрастания пожара на складе с тканями в Москве
Пожар на складе на юге Москвы. 13 декабря 2019
В Москве более 220 человек тушат крупный пожар на складе с тканями
Пожар на складе на юге Москвы
При пожаре на складе с тканями в Москве прогремел взрыв
Пожар на складе на юге Москвы. 13 декабря 2019
Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до трех тысяч "квадратов"
Ящики с мандаринами в магазине
Россия может ограничить импорт картофеля и цитрусовых из Китая
Автомобиль Следственного комитета РФ
Саратовский подросток, возивший на санках тело мужчины, признал вину
Пожар на юге Москвы
В Москве привлекли два вертолета к тушению пожара на складе с тканями
Лесные пожары
В МЧС назвали основные причины лесных пожаров в России в 2019 году
Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов
На "Адмирале Кузнецове" нашли второго погибшего
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Специалисты рассказали об опасностях тайского массажа
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
Лента новостейМолния