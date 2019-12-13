В МЧС уточнили информацию о ликвидации пожара на складе в Москве

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар на складе в Москве ликвидирован на отдельных участках, уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее МЧС сообщало, что произошло обрушение конструкции на 300 "квадратах", во время тушения пострадал пожарный. Движение по улице Подольских Курсантов в районе ЧП было перекрыто в обе стороны. Отмечалось, что пожар на складе удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.
"По уточнённой информации в 15.49 объявлена ликвидация очагов горения отдельных участков пожара в складском здании по адресу: Варшавское, дом 129, корпус 2", - говорится в сообщении в Twitter.