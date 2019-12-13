Источник: посла США вызвали в МИД Турции в связи с резолюцией сената

АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Посол Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции в связи с резолюцией сената о признании геноцида армян, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД в пятницу.

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян. МИД Турции осудил эту резолюцию.

"Посол США Саттерфилд вызван в наше министерство в связи с резолюцией сената США о событиях 1915 года. Заместитель министра иностранных дел Седат Онал передал ему нашу реакцию относительно данного решения", - сообщил источник.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.