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2019-12-13T16:14+0300
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Источник: посла США вызвали в МИД Турции в связи с резолюцией сената
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РИА Новости

Источник: посла США вызвали в МИД Турции в связи с резолюцией сената

16:14 13.12.2019
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© AP Photo / Burhan OzbiliciЗдание американского посольства в Анкаре
Здание американского посольства в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Здание американского посольства в Анкаре. Архивное фото
АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции в связи с резолюцией сената о признании геноцида армян, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД в пятницу.
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян. МИД Турции осудил эту резолюцию.
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Вчера, 05:42
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
"Посол США Саттерфилд вызван в наше министерство в связи с резолюцией сената США о событиях 1915 года. Заместитель министра иностранных дел Седат Онал передал ему нашу реакцию относительно данного решения", - сообщил источник.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. 6 декабря 2018
Вчера, 04:47
Премьер Армении прокомментировал признание сенатом США геноцида армян
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МИД ТурцииТурцияСШАВ мире
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