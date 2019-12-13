Белоруссия отложила на год выдачу биометрических паспортов и ID-карт

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Белорусы начнут получать биометрические паспорта и ID-карты с 1 января 2021 года, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Белорусы начнут получать биометрические паспорта и ID-карты с 1 января 2021 года, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун

Ранее министерство внутренних дел Белоруссии планировало начать широкомасштабную выдачу биометрических паспортов и ID-карт с 1 января 2020 года. Предполагалось, что внутренним документом, удостоверяющим личность, будет ID-карта с электронным носителем с соответствующей информацией, а биометрический паспорт нужен будет для выезда за границу. Ранее сроки ввода новых документов уже переносились: сначала планировалось, что биометрический паспорт и национальная ID-карта будут введены в Белоруссии к 1 января 2019 года.

"Есть предварительное решение, это будет соответствующим образом оформлено, что мы начнем выдачу биометрических документов еще через год - с 1 января 2021 года", ― сказал Бегун Sputnik Беларусь.

По его словам, введение в обращение биометрических паспортов и ID-карт в Белоруссии требует целого комплекса действий - от производства бланков для таких документов, их персонализации и сбора биометрических данных до обеспечения защиты и более широких возможностей пользования ID-картой. "В силу определенных причин сами информационные ресурсы государства не были готовы к считыванию ID-карты, которую мы были готовы выдавать с 1 января, уже закуплено соответствующее оборудование, оно уже поступило в Республику Беларусь", - сообщил Бегун.

Кроме того, по его словам, в стране уже построен центр персонализации документов, есть соответствующий штат сотрудников. Но для того, чтобы ID-карта стала полноценным документом, в первую очередь, в электронном правительстве, и обеспечивала гражданину соответствующие услуги в сети интернет, нужно провести еще целый комплекс мероприятий, уточнил представитель МВД.