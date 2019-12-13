Набиуллина не смогла сказать, что она за птица

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не уверена, является ли она птицей, если говорить о метафорах, использующихся на финансовом рынке.
"Не уверена, птица ли я вообще", - сказала она, отвечая на вопрос, какой птицей она себя считает - ястребом или голубем.
На финансовом рынке термины "ястребы" и "голуби" применяются при указании на приверженность государственного деятеля одному из направлений денежно-кредитной политики. Ястребы выступают за жесткую ДКП и высокие ставки в экономике, голуби - за мягкую политику и, соответственно, снижение ставок.