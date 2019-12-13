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Набиуллина не смогла сказать, что она за птица
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РИА Новости

Набиуллина не смогла сказать, что она за птица

16:13 13.12.2019 (обновлено: 16:18 13.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не уверена, является ли она птицей, если говорить о метафорах, использующихся на финансовом рынке.

"Не уверена, птица ли я вообще", - сказала она, отвечая на вопрос, какой птицей она себя считает - ястребом или голубем.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
10 октября, 11:43
Набиуллина пошутила про опасность для прогресса "нежных объятий" регулятора
На финансовом рынке термины "ястребы" и "голуби" применяются при указании на приверженность государственного деятеля одному из направлений денежно-кредитной политики. Ястребы выступают за жесткую ДКП и высокие ставки в экономике, голуби - за мягкую политику и, соответственно, снижение ставок.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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