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2019-12-13T17:52+0300
https://ria.ru/20191213/1562365227.html
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций
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РИА Новости

Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

16:01 13.12.2019 (обновлено: 17:52 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. 13 декабря 2019
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. 13 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. 13 декабря 2019
БЕРЛИН, 13 дек — РИА Новости. Условий для снятия антироссийских санкций пока недостаточно, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Накануне лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение продлить ограничения на полгода.
"Вчера вечером мы с президентом Франции Эммануэлем Макроном проинформировали об итогах нормандского саммита. Мы можем сказать, что есть некоторое продвижение вперед, однако его недостаточно для того, чтобы можно было сказать, что санкции могут быть сняты", — сказала Меркель на брифинге.
Отношения с Брюсселем ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
Вчера, 14:19
Премьер Эстонии: диалог с Россией вести можно, отменять санкции рано
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Эммануэль МакронЕвросоюзАнгела МеркельРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это называется "включила дурочку". Сама же сидела в Париже, прекрасно видела, слышала и знает, кто именно не выполняет эти соглашения. Ну, вот как с ними разговаривать, если приезжать на Аурусе, а не на танке???:
13 декабря, 16:50
Von Stirliz
5430001
Причина надуманная. Как и все другие. Боятся они сильную Россию и пытаются ослабить как могут. Время покажет.
13 декабря, 16:12
А Александр Зайцев
3900000
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