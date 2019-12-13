Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

"Вчера вечером мы с президентом Франции Эммануэлем Макроном проинформировали об итогах нормандского саммита. Мы можем сказать, что есть некоторое продвижение вперед, однако его недостаточно для того, чтобы можно было сказать, что санкции могут быть сняты", — сказала Меркель на брифинге.