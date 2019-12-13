Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

БЕРЛИН, 13 дек — РИА Новости. Условий для снятия антироссийских санкций пока недостаточно, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Накануне лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение продлить ограничения на полгода.
"Вчера вечером мы с президентом Франции Эммануэлем Макроном проинформировали об итогах нормандского саммита. Мы можем сказать, что есть некоторое продвижение вперед, однако его недостаточно для того, чтобы можно было сказать, что санкции могут быть сняты", — сказала Меркель на брифинге.
Отношения с Брюсселем ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.