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Пожар на складе с тканями в Москве ликвидировали
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РИА Новости

Пожар на складе с тканями в Москве ликвидировали

15:59 13.12.2019 (обновлено: 16:43 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Савостин / Перейти в фотобанкПожар на складе на юге Москвы. 13 декабря 2019
Пожар на складе на юге Москвы. 13 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Савостин
Перейти в фотобанк
Пожар на складе на юге Москвы. 13 декабря 2019
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Крупный пожар на складе с тканями на юге Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-служба столичного главка МЧС России.
Ранее МЧС сообщало, что произошло обрушение конструкции на 300 "квадратах", во время тушения пострадал пожарный. Движение по улице Подольских Курсантов в районе ЧП было перекрыто в обе стороны. Отмечалось, что пожар на складе удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.
"Варшавское, дом 129, корпус 2. Принятыми мерами в 15.49 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении в Twitter.
Пожар на складе на юге Москвы
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