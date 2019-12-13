Пожар на складе с тканями в Москве ликвидировали

Ранее МЧС сообщало, что произошло обрушение конструкции на 300 "квадратах", во время тушения пострадал пожарный. Движение по улице Подольских Курсантов в районе ЧП было перекрыто в обе стороны. Отмечалось, что пожар на складе удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.