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2019-12-13T15:59+0300
https://ria.ru/20191213/1562365009.html
В МГД опровергли сообщения о присвоении "Лужникам" имени Лужкова
https://cdn23.img.ria.ru/images/155635/24/1556352461_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_1e0b1b1bcc46421f1b30bde29ac6a5b8.jpg
РИА Новости

В МГД опровергли сообщения о присвоении "Лужникам" имени Лужкова

15:59 13.12.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Информация о том, что стадион "Лужники" хотят назвать в честь экс-мэра столицы Юрия Лужкова, не соответствуют действительности, таких обращений в столичный парламент не поступало, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Ранее некоторые Telegram-каналы и СМИ сообщили, что имя бывшего мэра Москвы присвоят стадиону "Лужники".
"Я думаю, что это кто-то фейк бросил. Такого не было. Еще не было вообще предложений, сейчас пройдет немножко времени, и я думаю, выскажутся и выступят с какими-либо предложениями", - сказал Герасимов.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг совершил его отпевание в храме Христа Спасителя. Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.
В четверг президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности поручил мэрии Москвы и правительству РФ внести предложения по увековечению памяти Лужкова. В свою очередь в пресс-службе мэра подтвердили РИА Новости, что сформулируют такие предложения.
Юрий Лужков — "жесткий парень в мягкой кепке"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.

Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии ледового дворца Мечта для подготовки фигуристов
1 из 17

Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Дмитрий Донской

Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.

Президент России Борис Ельцин, королева Великобритании Елизавета II и мэр города Москвы Юрий Лужков на Красной площади во время официального визита королевы в Россию
2 из 17

Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Александр Поляков

В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.

Мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии открытия шестого Большого московского фестиваля пива
3 из 17

В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке № 142 в Москве
4 из 17

Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.

Мэр Москвы Юрий Лужков во время показа коллекции модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе
5 из 17

Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.

Президент РФ Владимир Путин и бывший мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
6 из 17

МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.

Президент России Дмитрий Медведев и мэр столицы Юрий Лужков во время церемонии открытия новой станции столичного метро Славянский бульвар. 7 сентября 2008
7 из 17

Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.

Мэр Москвы Юрий Лужков с сувениром, полученным в подарок на 3-м Московском фестивале пива Братина-2001 в Лужниках
8 из 17

Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.

Мэр Москвы Юрий Лужков на открытии Музейно-выставочного комплекса Рабочий и колхозница в Москве
9 из 17

В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Григорий Собченко / Перейти в фотобанк

Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.

Мэр Москвы Юрий Лужков принял участие в посадке деревьев во время общегородского субботника на территории спорткомплекса Лужники
10 из 17

Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.

© РИА Новости / Григорий Собченко
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.

Мэр Москвы Юрий Лужков, госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время церемонии открытия памятника американскому поэту Уолту Уитмену у Гуманитарного корпуса МГУ имени М.В.Ломоносова
11 из 17

Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.

Мэр Москвы Юрий Лужков, президент РФ Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города, которая проходит на Тверской площади. 5 сентября 2009 года
12 из 17

Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Родионов

Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.

Матч по футболу между сборными командами правительства Москвы и творческой интеллигенции столицы
13 из 17

Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Михаил Фомичев

Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.

Мэр Москвы Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве
14 из 17

Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
© РИА Новости / Руслан Кривобок

В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.

Мэр Москвы Юрий Лужков у жилого многоэтажного панельного дома по улице Королева, где произошел взрыв, вызвавший обрушение и пожар
15 из 17

В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
© РИА Новости / Игорь Михалев

Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".

Мэр Москвы Юрий Лужков
16 из 17

Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".

© РИА Новости / Игорь Михалев
© AP Photo / Sergei Karpukhin

Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.

Мэр Москвы Юрий Лужков в певцом Майклом Джексоном в Москве. 1996 год
17 из 17

Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.

© AP Photo / Sergei Karpukhin
1 из 17

Юрий Лужков занимал должность мэра российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 17

Москва, возглавляемая Лужковым, оставалась одной из важнейших опор новой российской экономики.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
3 из 17

В качестве хозяина гигантского города Лужков снискал у москвичей прочный авторитет, который помог ему переизбираться на пост градоначальника.

© РИА Новости / Александр Поляков
4 из 17

Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 17

Одной из самых сильных страстей мэра Москвы было градостроительство.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 17

МКАД и Третье кольцо, храм Христа Спасителя, Манежная площадь, Дом музыки на Красных холмах, монорельсовая дорога — все это появилось в эпоху Лужкова.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
7 из 17

Дмитрий Медведев и Юрий Лужков на церемонии открытия станции столичного метро "Славянский бульвар". Седьмое сентября 2008 года.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
8 из 17

Лужков, по первой профессии инженер-химик, успевал не только благоустраивать город, но и вести изобретательскую деятельность.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
9 из 17

В активе экс-мэра более 200 печатных трудов, около 50 патентов, в том числе на изобретение МКАД, пчелиного улья, кулебяки и даже парфюмерии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 17

Лужков был соавтором группы инженеров "Мосводоканала", разработавшей новую установку для озонирования воды.

© РИА Новости / Григорий Собченко
Перейти в фотобанк
11 из 17

Лужков сыграл важную роль в развитии МГУ. По проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
12 из 17

Юрий Лужков, Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной церемонии открытия Дня города. Сентябрь 2009 года.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
13 из 17

Юрий Михайлович был известен спортивными увлечениями. Он выходил на футбольное поле в любую погоду и "заразил" других членов правительства игрой в футбол.

© РИА Новости / Владимир Родионов
14 из 17

Юрий Лужков во время церемонии передачи кубка футбольной Лиги чемпионов в ГУМе в Москве.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
15 из 17

В сентябре 1999 года после серии терактов в Москве по инициативе мэра был введен особый режим, ужесточивший правила пребывания приезжих в городе.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
16 из 17

Постоянным головным убором Юрия Лужкова была кепка. Иностранные журналисты даже прозвали его "жестким парнем в мягкой кепке".

© РИА Новости / Игорь Михалев
17 из 17

Юрий Лужков с Майклом Джексоном в Москве. Фото 1996 года.

© AP Photo / Sergei Karpukhin
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Умер Юрий ЛужковЛужникиМосковская городская думаЛюдмила ЗыкинаЕвгений ГерасимовЮрий ЛужковМоскваТатьяна СамойловаРоссияОбщество
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