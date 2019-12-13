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2019-12-13T15:58+0300
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Фестиваль "Жара" впервые пройдет в сочинской Красной поляне
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РИА Новости

Фестиваль "Жара" впервые пройдет в сочинской Красной поляне

15:58 13.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Музыкальный фестиваль "Жара" впервые пройдет в Сочи в Красной поляне 14 марта, сообщила пресс-служба фестиваля.
"Фестиваль "Жара" с каждым годом расширяет горизонты и покоряет новые страны и города. 2020 год мы откроем в Сочи, на Красной поляне: среди заснеженных гор устроим по-настоящему жаркий праздник", - приводит пресс-служба слова генерального продюсера фестиваля Лены Боска.
Сообщается, что в фестивале примут участие Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Emin, Егор Крид, Cygo, "Дискотека Авария", Звонкий, Мари Краймбрери, Глюк'oZа, Жасмин и многие другие.
По словам генпродюсера, фестиваль также пройдет в Москве, Монако, Дюссельдорфе, Бодруме, Тель-Авиве, Баку.
Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
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