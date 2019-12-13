Фестиваль "Жара" впервые пройдет в сочинской Красной поляне

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Музыкальный фестиваль "Жара" впервые пройдет в Сочи в Красной поляне 14 марта, сообщила пресс-служба фестиваля.
"Фестиваль "Жара" с каждым годом расширяет горизонты и покоряет новые страны и города. 2020 год мы откроем в Сочи, на Красной поляне: среди заснеженных гор устроим по-настоящему жаркий праздник", - приводит пресс-служба слова генерального продюсера фестиваля Лены Боска.
Сообщается, что в фестивале примут участие Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Emin, Егор Крид, Cygo, "Дискотека Авария", Звонкий, Мари Краймбрери, Глюк'oZа, Жасмин и многие другие.
По словам генпродюсера, фестиваль также пройдет в Москве, Монако, Дюссельдорфе, Бодруме, Тель-Авиве, Баку.