Фестиваль "Жара" впервые пройдет в сочинской Красной поляне

"Фестиваль "Жара" с каждым годом расширяет горизонты и покоряет новые страны и города. 2020 год мы откроем в Сочи, на Красной поляне: среди заснеженных гор устроим по-настоящему жаркий праздник", - приводит пресс-служба слова генерального продюсера фестиваля Лены Боска.