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В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест
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РИА Новости

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

15:50 13.12.2019 (обновлено: 15:55 13.12.2019)
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
По версии следствия, Дугарь в составе преступной группы принимала участие в разработке плана по убийству журналиста. В частности, она осуществляла визуальное наблюдение по месту проживания Шеремета, в том числе собирала информацию относительно расположения видеокамер в районе. Дугарь, как и другие участники, использовали средства маскировки, в том числе парики и солнцезащитные очки.
"Ходатайство… удовлетворить", - заявил судья Сергей Вовк в ходе судебного заседания.
В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Дугарь также фигурирует в деле. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
12 декабря, 19:45
В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Национальная полиция УкраиныДонбассАрсен АваковПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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