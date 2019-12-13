В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

По версии следствия, Дугарь в составе преступной группы принимала участие в разработке плана по убийству журналиста. В частности, она осуществляла визуальное наблюдение по месту проживания Шеремета, в том числе собирала информацию относительно расположения видеокамер в районе. Дугарь, как и другие участники, использовали средства маскировки, в том числе парики и солнцезащитные очки.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".