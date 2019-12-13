В МЧС рассказали о пострадавшем при пожаре в Москве сотруднике

Пожар на складе на юге Москвы

Пожар на складе на юге Москвы

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожарный, пострадавший во время Пожарный, пострадавший во время тушения склада тканей на юге Москвы, травмировал ногу, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Сергей Желтов.

"Во время тушения пострадал один пожарный с травмой ноги. Погибших и пострадавших со стороны гражданских нет", - сказал Желтов.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили РИА Новости, что пострадавший был госпитализирован. "В ходе тушения пожара один пожарный получил травму голени и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.