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В МЧС рассказали о пострадавшем при пожаре в Москве сотруднике
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РИА Новости

В МЧС рассказали о пострадавшем при пожаре в Москве сотруднике

15:50 13.12.2019 (обновлено: 16:20 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Савостин / Перейти в фотобанкПожар на складе на юге Москвы
Пожар на складе на юге Москвы
© РИА Новости / Алексей Савостин
Перейти в фотобанк
Пожар на складе на юге Москвы
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожарный, пострадавший во время тушения склада тканей на юге Москвы, травмировал ногу, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Сергей Желтов.
"Во время тушения пострадал один пожарный с травмой ноги. Погибших и пострадавших со стороны гражданских нет", - сказал Желтов.
В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили РИА Новости, что пострадавший был госпитализирован. "В ходе тушения пожара один пожарный получил травму голени и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
По последним данным, пожар на складе удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.
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Пожар на складе в МосквеМЧС РФМоскваПроисшествия
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