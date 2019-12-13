В МЧС рассказали о пострадавшем при пожаре в Москве сотруднике

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожарный, пострадавший во время тушения склада тканей на юге Москвы, травмировал ногу, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Сергей Желтов.
"Во время тушения пострадал один пожарный с травмой ноги. Погибших и пострадавших со стороны гражданских нет", - сказал Желтов.
В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили РИА Новости, что пострадавший был госпитализирован. "В ходе тушения пожара один пожарный получил травму голени и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
По последним данным, пожар на складе удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.