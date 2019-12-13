В Пензе вынесли приговор шести адептам "Свидетелей Иеговы"*

САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Ленинский районный суд Пензы в пятницу приговорил организатора местной ячейки экстремистской организации " Свидетели Иеговы "* к шести годам колонии, а еще пятерых участников организации - к двум годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба суда.

"Вынесен приговор в отношении участников и организатора местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* "Арбеково, Пенза"… В ходе судебных заседаний подсудимые свою вину не признали. Однако в рамках рассмотрения дела их вина нашла свое полное подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами в их совокупности", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 55-летний житель Пензы с 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018 года организовал деятельность местной ячейки "Свидетелей Иеговы"*, а пять его последователей в период с 18 июля 2017 года по 15 июля 2018 года принимали участие в деятельности этой запрещенной организации, в ее религиозных собраниях, конгрессе, предоставляли жилье для этих собраний, а также занимались проповеднической деятельностью.

Среди прочего суд также установил, что подсудимый занимался сбором пожертвований от адептов "Свидетелей Иеговы"*, которые в последующем направлялись в "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, в структуру которого входит пензенская ячейка.

Суд признал предполагаемого организатора ячейки виновным по статье УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации", а пятерых его последователей - по статье УК РФ "Участие в деятельности экстремистской организации".

"Согласно приговору суда… (лидеру ячейки) назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима... Осужденный взят под стражу в зале суда. Еще пятерым подсудимым - участникам МРО назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - отмечается в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В апреле 2017 года Верховный суд запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.