ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ставок по кредитам

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Центральный банк РФ видит потенциал для дальнейшего снижения ставок по кредитам, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Банк России в пятницу в пятый раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.
"По нашим оценкам, пока сохраняется некоторый потенциал дальнейшего снижения кредитных ставок. Мы будем оценивать, как происходит дальнейшая подстройка денежно-кредитных условий, как постепенно изменяются процентные ставки на разных сегментах рынка, как изменяются денежно-кредитные показатели, как это будет отражаться далее на экономических показателях и динамике цен", - сказала глава ЦБ.
"Это будет продолжительный постепенный процесс. От того, как этот процесс развивается, насколько он будет соответствовать нашим прогнозам, будут зависеть наши дальнейшие действия по денежно-кредитной политике", - добавила Набиуллина.