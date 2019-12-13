Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T16:17+0300
https://ria.ru/20191213/1562363837.html
ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ставок по кредитам
https://cdn23.img.ria.ru/images/156236/63/1562366305_0:188:3306:2048_1036x0_80_0_0_b122596d14fb640b71dfb6c3152824c3.jpg
РИА Новости

ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ставок по кредитам

15:39 13.12.2019 (обновлено: 16:17 13.12.2019)
571
© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Центральный банк РФ видит потенциал для дальнейшего снижения ставок по кредитам, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Банк России в пятницу в пятый раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.
"По нашим оценкам, пока сохраняется некоторый потенциал дальнейшего снижения кредитных ставок. Мы будем оценивать, как происходит дальнейшая подстройка денежно-кредитных условий, как постепенно изменяются процентные ставки на разных сегментах рынка, как изменяются денежно-кредитные показатели, как это будет отражаться далее на экономических показателях и динамике цен", - сказала глава ЦБ.
"Это будет продолжительный постепенный процесс. От того, как этот процесс развивается, насколько он будет соответствовать нашим прогнозам, будут зависеть наши дальнейшие действия по денежно-кредитной политике", - добавила Набиуллина.
Депутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков во время конференции Российский фондовый рынок. 21 мая 2019
Вчера, 14:52
Ключевую ставку могли бы понизить сильнее, считают в Госдуме
701004
Обсудить 0
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФМоскваРоссияЭкономика
Рекомендуем
Надпись Вклады в отделении банка
ЦБ назвал нынешние ставки по вкладам привлекательными для сбережений
Здание Государственной Думы РФ
ГД разрешила возврат части страховки при досрочном погашении кредита
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
Центробанк перестал считать риском траты триллиона рублей из ФНБ
Депутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков во время конференции Российский фондовый рынок. 21 мая 2019
Ключевую ставку могли бы понизить сильнее, считают в Госдуме
Линии электропередачи во Львовской области
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. 13 декабря 2019
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Ящики с мандаринами в магазине
Россия может ограничить импорт картофеля и цитрусовых из Китая
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа
Газовое оборудование в Львовской области Украины
В Киеве предрекли подписание договора о транзите газа с Россией
Флаг на здании Центрального банка России
ЦБ пятый раз за год понизил ключевую ставку
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
Набиуллина не смогла сказать, что она за птица
Газодобывающее предприятие на Украине
Украина и Молдавия подписали меморандум по поставкам газа
В Москве арестовали пять боевиков группировки Исламское государство*
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Специалисты рассказали об опасностях тайского массажа
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
Лента новостейМолния