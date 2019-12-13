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2019-12-13T15:39+0300
https://ria.ru/20191213/1562363742.html
Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа
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РИА Новости

Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

15:39 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
Он отметил, что этот договор важен не только для Киева, но и для Европы.
"Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", — заявил глава Украины.
Зеленский рассказал, что все стороны настроены на подписание документа, при этом главный вопрос заключается в сроках действия контракта. Россия предложила контракт на год, а Украина — на десять.
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Эксперт предположил, есть ли будущее у транзита газа через УкраинуПрезидент Украины выразил уверенность, что Москва и Киев в итоге достигнут договоренности по транзиту газа. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев.

Ситуация с контрактом

Текущая договоренность по транзиту российского голубого топлива завершается в конце этого года.
На "нормандском саммите", где состоялась первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, стороны также обсудили газовую проблематику. По итогам переговоров украинский лидер заявил, что этот вопрос "удалось разблокировать".
В частности, в Киеве согласны получить выплату в размере трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража голубым топливом. Кроме того, Украина хочет подписать долгосрочный контракт.
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В свою очередь, Москва настаивает, что новое соглашение может быть заключено только при условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
Ранее украинский министр Алексей Оржель выразил уверенность, что стороны подпишут контракт на взаимовыгодных условиях в январе.
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