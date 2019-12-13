Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала " 1+1 ", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.

Он отметил, что этот договор важен не только для Киева, но и для Европы.

"Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", — заявил глава Украины.

Зеленский рассказал, что все стороны настроены на подписание документа, при этом главный вопрос заключается в сроках действия контракта. Россия предложила контракт на год, а Украина — на десять.

Ситуация с контрактом

Текущая договоренность по транзиту российского голубого топлива завершается в конце этого года.

На "нормандском саммите", где состоялась первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, стороны также обсудили газовую проблематику. По итогам переговоров украинский лидер заявил, что этот вопрос "удалось разблокировать".

В частности, в Киеве согласны получить выплату в размере трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража голубым топливом. Кроме того, Украина хочет подписать долгосрочный контракт.

В свою очередь, Москва настаивает, что новое соглашение может быть заключено только при условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.