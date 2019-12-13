ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Москве

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания боевиков группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты.
Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с МВД в Москве пресечена деятельность двух граждан РФ и трех уроженцев стран Центральной Азии, намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты.
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На коротком видео показано, как задерживают подозреваемых, демонстрируется изъятое оружие, в том числе автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
На этой неделе глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужбы с начала года разоблачили в России 78 ячеек международных террористов и пресекли все попытки терактов. Согласно данным Национального антитеррористического комитета, в 2019-м в РФ предотвращено 50 преступлений террористической направленности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.