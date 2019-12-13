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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-13T15:36+0300
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Власти Ленобласти подарят любому желающему елку
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РИА Новости

Власти Ленобласти подарят любому желающему елку

15:36 13.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕлочный базар
Елочный базар
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Елочный базар
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области обьявили о начале ежегодной новогодней акции - все желающие могут на бесплатной основе получить в любом лесничестве региона елку для встречи Нового года дома, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, для того, чтобы получить елку необходимо определиться, в каком лесничестве будет удобнее произвести заготовку новогодней ели. После этого с паспортом необходимо обратиться в лесничество. Там будет предложено заключить договор и выбрать дерево на лесном участке, указанном в документе.
"Деревья предлагают на участках, предназначенных для сплошной вырубки – по линейными объектам или обочинам дорог. На одного человека разрешено взять не более одного дерева высотой до 3 метров",- отметили в пресс-службе.
Кроме того, в обладминистрации подчеркнули, что делянки под заготовку елей для новогодних праздников отводятся во всех лесничествах, во всех районах Ленинградской области. Однако наибольшей популярностью у жителей региона пользуются лесничества, ближайшие к Санкт-Петербургу: Всеволожское, Гатчинское, Кировское, Ломоносовское и Тосненское.
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"В новогодние праздники 2018 года в Ленинградской области было заключено более 32 тысяч договоров на приобретение лесных насаждений для собственных нужд", - отметили в пресс-службе обладминистрации.
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Ленинградская областьНовый Год
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