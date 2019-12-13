Власти Ленобласти подарят любому желающему елку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Власти . Власти Ленинградской области обьявили о начале ежегодной новогодней акции - все желающие могут на бесплатной основе получить в любом лесничестве региона елку для встречи Нового года дома, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, для того, чтобы получить елку необходимо определиться, в каком лесничестве будет удобнее произвести заготовку новогодней ели. После этого с паспортом необходимо обратиться в лесничество. Там будет предложено заключить договор и выбрать дерево на лесном участке, указанном в документе.

"Деревья предлагают на участках, предназначенных для сплошной вырубки – по линейными объектам или обочинам дорог. На одного человека разрешено взять не более одного дерева высотой до 3 метров",- отметили в пресс-службе.

Кроме того, в обладминистрации подчеркнули, что делянки под заготовку елей для новогодних праздников отводятся во всех лесничествах, во всех районах Ленинградской области. Однако наибольшей популярностью у жителей региона пользуются лесничества, ближайшие к Санкт-Петербургу: Всеволожское, Гатчинское, Кировское, Ломоносовское и Тосненское.