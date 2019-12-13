Поклонская посоветовала Климкину избавиться от фобий

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская посоветовала экс-главе МИД Украины Павлу Климкину всерьез задуматься о своем психологическом состоянии, в плане снятия различного рода фобий, в том числе русофобии.
Ранее Климкин в своей статье для издания "Европейская правда" заявил, что ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой. В частности, по его словам, существует три варианта разрешения конфликта в Донбассе. Один из них, считает Климкин, компромисс с Россией, который закончится распадом Украины с последующим переходом значительной части территории страны под власть восточного соседа.
"Подобные заявления несостоявшегося политика направлены на усугубление сложной ситуации в Украине, которую сегодня пытаются решить молодые перспективные политики нового времени. Господину Климкину, который к тому же является уроженцем России, советую всерьез задуматься о своем психологическом состоянии, в плане снятия различного рода фобий, в том числе русофобии", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, Украина суверенное государство, и все должны быть заинтересованы в развитии и укреплении дружественных российско-украинских отношений.