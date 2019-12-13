Поклонская посоветовала Климкину избавиться от фобий

"Подобные заявления несостоявшегося политика направлены на усугубление сложной ситуации в Украине, которую сегодня пытаются решить молодые перспективные политики нового времени. Господину Климкину, который к тому же является уроженцем России, советую всерьез задуматься о своем психологическом состоянии, в плане снятия различного рода фобий, в том числе русофобии", - сказала РИА Новости Поклонская.