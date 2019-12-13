На Урале завели дело после гибели двух рабочих на промплощадке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели двух рабочих на промплощадке в городе Нижняя Тура Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели двух рабочих на промплощадке в городе Нижняя Тура Свердловской области из-за скатившейся на них металлической трубы, сообщает в пятницу СУСК по региону.

Ранее областная прокуратура сообщила, что днем 11 декабря металлическая труба диаметром 820 миллиметров и длиной 11 метров скатилась на двух рабочих с вершины пирамиды из труб. Мужчины получили тяжкие травмы и скончались на следующий день в больнице. Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований закона об охране труда на предприятии.

"По данному факту следственным отделом по ЗАТО город Лесной СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел в результате нарушения должностными лицами одного из предприятий обязанностей по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности. Погибшими оказались мужчины 1979 и 1983 годов рождения. Первый из них работал на предприятии мастером, второй — разнорабочим.