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На Урале завели дело после гибели двух рабочих на промплощадке
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РИА Новости

На Урале завели дело после гибели двух рабочих на промплощадке

15:25 13.12.2019 (обновлено: 15:28 13.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели двух рабочих на промплощадке в городе Нижняя Тура Свердловской области из-за скатившейся на них металлической трубы, сообщает в пятницу СУСК по региону.
Ранее областная прокуратура сообщила, что днем 11 декабря металлическая труба диаметром 820 миллиметров и длиной 11 метров скатилась на двух рабочих с вершины пирамиды из труб. Мужчины получили тяжкие травмы и скончались на следующий день в больнице. Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований закона об охране труда на предприятии.
Автомобиль Следственного комитета РФ
20 ноября, 14:57
СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Воронеже
"По данному факту следственным отделом по ЗАТО город Лесной СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, инцидент произошел в результате нарушения должностными лицами одного из предприятий обязанностей по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности. Погибшими оказались мужчины 1979 и 1983 годов рождения. Первый из них работал на предприятии мастером, второй — разнорабочим.
По делу назначены судебные экспертизы, допросы, осмотры предметов, истребована и анализируется необходимая документация, уточняет следствие.
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Свердловская областьПроисшествия
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