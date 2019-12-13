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РИА Наука
2019-12-13T16:22+0300
https://ria.ru/20191213/1562362543.html
Ученые выяснили, в каком случае сладости действуют как алкоголь
https://cdn24.img.ria.ru/images/46632/04/466320462_0:52:1024:628_1036x0_80_0_0_38726f50c06fab72c858997b1014d124.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, в каком случае сладости действуют как алкоголь

15:17 13.12.2019 (обновлено: 16:22 13.12.2019)
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© Flickr / amylovesyahКонфеты из темного шоколада
Конфеты из темного шоколада
© Flickr / amylovesyah
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Традиционно считается, что сладости помогают при депрессии. Ученые выяснили, что действие сахара похоже на действие алкоголя — в больших дозах он только ухудшает психологическое состояние. Результаты исследования опубликованы в журнале Medical Hypotheses.
Американские психологи из Канзасского университета выяснили, что сахар и его заменители, входящие в состав многих продуктов праздничного стола, вызывают метаболические, воспалительные и нейробиологические процессы, приводящие к депрессивному психозу.
Уменьшение количества солнечного света в зимнее время и нарушение в связи с этим циркадных ритмов приводит к обострению депрессивных состояний, которым, по мнению авторов, подвержены до 30 процентов людей. У пяти-десяти процентов зимой наблюдаются полномасштабные эпизоды клинической депрессии.
"Одной из характерных черт наступающей зимой депрессии является жажда углеводов, — приводятся в пресс-релизе университета слова Стивена Иларди (Stephen S. Ilardi), доцента кафедры клинической психологии и одного из авторов статьи. — А в предновогодний период люди к тому же постоянно сталкиваются с праздничными сладостями".
По словам ученого, отказаться от сладкого во время депрессии особенно трудно, потому что сахар добавляет энергию, создает ощущение прилива сил и повышения настроения.
"Сладости действуют как наркотик, — говорит Иларди. — Они дают немедленный эффект повышения настроения, но в больших дозах могут иметь пагубные последствия ухудшения самочувствия, усиления внутреннего воспаления и увеличения веса".
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Свои выводы авторы основывают на анализе широкого спектра исследований физиологических и психологических эффектов потребления сахара, в том числе Инициативы по охране здоровья женщин и Исследования диеты и здоровья AARP Национального института здравоохранения США, работ испанских, австрийских и китайских университетов.
Физиологический и психологический эффекты от сладостей авторы сравнивают с потреблением спиртного.
"Одна порция алкогольного напитка в день безопасна и оказывает благотворное влияние на настроение и энергию людей, потому что алкоголь — чистые калории, чистая энергия. Но он становится сверхтоксичным в больших дозах. С сахаром ситуация очень похожа, — объясняет ученый. — Люди, оптимизирующие свою диету, чтобы избежать депрессии, должны оценить количество питательных веществ, в которых нуждается мозг, и отказаться от лишнего сахара".
Исследователи обнаружили, что главным физиологическим фактором, связанным с употреблением сахара и усугубляющим психические расстройства депрессивного типа, является внутреннее воспаление.
"Когда говорят о воспалительных заболеваниях, мы обычно думаем о таких болезнях с высоким уровнем системного воспаления, как диабет или ревматоидный артрит, — продолжает Иларди. — Мы не думаем, что к ним относится и депрессия. Гормоны, связанные с воспалением, действуют в первую очередь на головной мозг".
Опосредованно сахар влияет на мозг и через микробиом человека.
"Сахар действует весьма благотворно на многие виды паразитических микробов, производящих химические вещества, запускающие в мозге реакции тревоги, стресса и депрессии".
Авторы рекомендуют для борьбы с депрессиями минимально обработанную пищу, богатую растительными продуктами и омега-3 жирными кислотами. Что касается сахара, то ежедневная доза его не должна превышать 25 граммов.
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