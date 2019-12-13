РИА Новости Недвижимость удостоено трех премий JOY-2019

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Агентство Агентство РИА Новости Недвижимость стало лауреатом 9-й ежегодной премии JOY (Journalist of the Year) ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA сразу в трех номинациях. Оно названо "Интернет-порталом года" и "Информационным агентством года", кроме того, спецкор Вера Козубова признана "Новостником года".

Таким образом, РИА Новости Недвижимость повторило свой прошлогодний результат по урожаю призов JOY. Тогда помимо коллективных наград "Интернет-порталу-2018" и "Информационному агентству-2018" индивидуальной премии в номинации "Репортаж" удостоился заместитель руководителя редакции Константин Балакин.

Ежегодная премия JOY (Journalist Of The Year) была учреждена ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA (Rеаl Estate Professionals’ Association) в 2011 году. Премия оценивается профессиональным сообществом как важное достижение и способствует развитию рынка недвижимости России.