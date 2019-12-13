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2019-12-13T15:06+0300
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Московский метрополитен собрал группу для обучения женщин-машинистов
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РИА Новости

Московский метрополитен собрал группу для обучения женщин-машинистов

15:06 13.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Московский метрополитен собрал первую группу для обучения женщин-машинистов, сообщает пресс-служба метрополитена.
"Подготовка начнется в феврале-марте следующего года в учебно-производственном центре", – говорится в сообщении.
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От начала подготовки до выхода на линию на практике проходит около года. К моменту получения права управления электропоездом в 2021 году вступит в силу приказ министерства труда и социальной защиты РФ, который позволит метрополитену нанимать женщин на должность машинистов.
"Предполагается, что первые поезда под управлением женщин-машинистов пойдут по одной из самых современных линий метро — Филёвской, открытый участок которой был реконструирован", – отмечается в сообщении.
В пресс-службе московского метро отмечают, что требования к кандидатам очень высокие. Они касаются и состояния здоровья, и качества знаний.
"Прежде чем выйти на линию, будущие машинисты проходят строгий отбор, а затем обучаются в современном учебно-производственном центре. Только после успешной сдачи экзамена машинист заступает на работу в депо", — говорится в сообщении.
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