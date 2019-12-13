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Лукашенко рассказал, что пытался играть на баяне
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РИА Новости

Лукашенко рассказал, что пытался играть на баяне

15:04 13.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что пробовал сыграть на баяне несколько композиций, но вообще "не попадает по клавишам – просто забыл".
По данным пресс-службы белорусского лидера, Лукашенко в пятницу провел встречу со студентами и преподавателями медуниверситетов. Одна из студенток поинтересовалась у президента, чему бы он еще хотел научиться в жизни. Лукашенко ответил, что разбирается в различных отраслях, однако, в отличие от профильных специалистов, владеет общими знаниями. Президент уточнил, что в его случае речь идет не о расширении познаний, а об их углублении.

"Вернуться к музыке… Пусть уже сын младший этим занимается, если надо - сыграет мне на чем-то (сын Николай играет на пианино – ред.). Тут я даже углубиться не смогу: попробовал (исполнить на баяне – ред.) несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам - просто забыл", - сказал Лукашенко.

Он также предположил, что английский язык изучать не станет, поскольку у него "голова забита, уже не влезет туда ничего". Между тем глава государства отметил, что незнание иностранного языка – это очень большой недостаток, особенно в современное время.
Кроме того, в ходе встречи со студентами Лукашенко заявил, что обеспокоен вопросами охраны окружающей среды. Он отметил, что как деревенский человек, "выросший возле леса, постоянно видевший поля", любит природу. "Мое кредо - это природа, чистота природы, это деревья, которые я заставляю высаживать всех: начиная от членов правительства и заканчивая студентами и школьниками", - сказал президент.
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По его мнению, самое большое достоинство Белоруссии заключается в том, что "она красивая, синеоокая". "Те, кто к нам приезжает, особенно из Западной Европы, всегда поражаются нашей чистоте - в городах, селах, лесах, на озерах. Не без недостатков, я это не хуже других вижу, и этим очень пристально занимаюсь. Чтобы сохранить эту чистоту синеоокой (Белоруссии – ред.), нам надо заниматься охраной окружающего мира, и прежде всего природы", - добавил Лукашенко.
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Николай ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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