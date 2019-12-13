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Сербская оппозиция блокировала вход в здание национального телевидения
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РИА Новости

Сербская оппозиция блокировала вход в здание национального телевидения

15:03 13.12.2019 (обновлено: 15:04 13.12.2019)
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 дек – РИА Новости. Сторонники оппозиционного "Союза за Сербию" (СЗС) блокировали входы в здание национального Радио и телевидения (РТС), обещают, что акция пройдет мирно, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры СЗС экс-глава МИД Сербии Вук Еремич, лидер партии "Двери" Бошко Обрадович и бывший мэр Белграда Драган Джилас ранее сообщили, что заблокируют со сторонниками входы в центральный офис РТС с 12.00 (14.00 мск) до 20.00 (22.00 мск), чтобы добиться "разностороннего освещения политической жизни и коррупционных скандалов в стране".
Полиция днем позволила протестующим приблизиться к дверям телерадиокомпании.
"Мы предупредили заранее, и я слышал, что журналисты подготовились, а вещание будет организовано из другого объекта. Если сюда не пришлют людей, которые бы с нами начали конфликтовать, все пройдет абсолютно мирно. Так что здесь не будет драмы", - заявил журналистам Еремич перед входом в здание.
"Идея в том, чтобы не дать никому войти в здание, но все желающие могут выйти. Если не будет провокации, мы продежурим на трех входах и мирно разойдемся в 20.00 (22.00 мск). Это давление с целью освобождения РТС для свободного исполнения обязанностей перед гражданами", - отметил бывший глава МИД Сербии.
Организаторы протеста подчеркивают, что не стремятся попасть внутрь здания и не планируют насильственных действий.
Ивица Дачич
13 ноября, 14:25
Сербия хочет усилить сотрудничество с НАТО
0540212
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