Сербская оппозиция блокировала вход в здание национального телевидения

"Мы предупредили заранее, и я слышал, что журналисты подготовились, а вещание будет организовано из другого объекта. Если сюда не пришлют людей, которые бы с нами начали конфликтовать, все пройдет абсолютно мирно. Так что здесь не будет драмы", - заявил журналистам Еремич перед входом в здание.