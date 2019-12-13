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На границе Украины и Молдавии обнаружили пластиковый спиртопровод
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РИА Новости

На границе Украины и Молдавии обнаружили пластиковый спиртопровод

15:00 13.12.2019
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© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Украинские правоохранители обнаружили в Одесской области трубопровод, по которому незаконно перемещали спирт из Молдавии на Украину, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры.
"В Одесской области установлен факт незаконного перемещения через государственную границу подакцизных товаров - спирта с использованием трубопровода из Молдавии на территорию Украины", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в гараже домовладения в селе Кучурган обнаружили пластиковую трубу, по которой из Молдавии перемещали спирт. Правоохранители также обнаружили четыре пластиковых бочки по 250 литров наполненных алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров.
Правоохранители демонтируют трубопровод. "Следствие считает, что служебные и должностные лица правоохранительных органов, вероятно, вступили в сговор с представителями коммерческих структур, чем нанесли тяжелые последствия интересам государства", - добавили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление властью или служебным положением", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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Генеральная прокуратура УкраиныМолдавияКиевУкраинаВ мире
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