На границе Украины и Молдавии обнаружили пластиковый спиртопровод

"В Одесской области установлен факт незаконного перемещения через государственную границу подакцизных товаров - спирта с использованием трубопровода из Молдавии на территорию Украины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в гараже домовладения в селе Кучурган обнаружили пластиковую трубу, по которой из Молдавии перемещали спирт. Правоохранители также обнаружили четыре пластиковых бочки по 250 литров наполненных алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров.