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Путин одобрил соглашение о пенсиях трудящимся на территории ЕАЭС
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РИА Новости

Путин одобрил соглашение о пенсиях трудящимся на территории ЕАЭС

14:53 13.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о пенсионном обеспечении работников на территории стран-членов ЕАЭС, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза. Разрешить Минтруду России в ходе переговоров о подписании указанного Соглашения вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
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Согласно документу, Путин одобрил подписание соглашения на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее сообщалось, что по проекту соглашения каждое государство ЕАЭС определяет право на пенсию, в частности, согласно своему законодательству и исходя из стажа работы на его территории. Добавляется, что в случае, если данного стажа работы не хватает для получения пенсии, то учитывается стаж работы в других странах-членах ЕАЭС "в соответствии с законодательством каждого из этих государств-членов, за исключением случаев, когда такой стаж работы совпадает по времени".
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Кроме того, согласно положениям проекта соглашения, медобследование трудящегося для установления инвалидности проводится согласно законам страны пребывания. Отмечается, что решения о группе, сроке и причине инвалидности принимается органом медико-социальной экспертизы страны, по законам которой назначаются и выплачиваются пенсии. Подчеркивается, что при необходимости во внимание принимаются справки и медзаключения, выданные соответствующими учреждениями других членов ЕАЭС.
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Евразийский экономический союзВладимир ПутинРоссияОбщество
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