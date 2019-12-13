Путин одобрил соглашение о пенсиях трудящимся на территории ЕАЭС

"Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза. Разрешить Минтруду России в ходе переговоров о подписании указанного Соглашения вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что по проекту соглашения каждое государство ЕАЭС определяет право на пенсию, в частности, согласно своему законодательству и исходя из стажа работы на его территории. Добавляется, что в случае, если данного стажа работы не хватает для получения пенсии, то учитывается стаж работы в других странах-членах ЕАЭС "в соответствии с законодательством каждого из этих государств-членов, за исключением случаев, когда такой стаж работы совпадает по времени".