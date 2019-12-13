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ФСБ задержала в Москве пятерых членов "Исламского государства"*
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РИА Новости

ФСБ задержала в Москве пятерых членов "Исламского государства"*

14:47 13.12.2019 (обновлено: 20:11 13.12.2019)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Москве арестовали пять боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты, сообщает ФСБ.
Во время операции, которую сотрудники спецслужбы провели совместно с МВД, были задержаны двое граждан России и трое уроженцев стран Центральной Азии. Они намеревались совершить диверсионно-террористические акты, отмечается в сообщении.
При обыске у них изъяли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ*. Кроме того, силовики нашли схрон, в котором обнаружили автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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На этой неделе глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала года спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов и пресекли все попытки терактов. По данным Национального антитеррористического комитета, всего в этом году удалось предотвратить 50 преступлений террористической направленности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ РФ
5 ноября, 16:00
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
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МВД РФФСБ РФАлександр БортниковМоскваРоссияПроисшествия
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