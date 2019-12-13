ФСБ задержала в Москве пятерых членов "Исламского государства"*

Во время операции, которую сотрудники спецслужбы провели совместно с МВД, были задержаны двое граждан России и трое уроженцев стран Центральной Азии. Они намеревались совершить диверсионно-террористические акты, отмечается в сообщении.
При обыске у них изъяли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ*. Кроме того, силовики нашли схрон, в котором обнаружили автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
9 декабря, 13:02В Дагестане задержали исламиста, собиравшего деньги для ИГ*
На этой неделе глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала года спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов и пресекли все попытки терактов. По данным Национального антитеррористического комитета, всего в этом году удалось предотвратить 50 преступлений террористической направленности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.