ФСБ задержала в Москве пятерых членов "Исламского государства"*

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Москве арестовали пять боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты, сообщает ФСБ

Во время операции, которую сотрудники спецслужбы провели совместно с МВД, были задержаны двое граждан России и трое уроженцев стран Центральной Азии. Они намеревались совершить диверсионно-террористические акты, отмечается в сообщении.

При обыске у них изъяли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ*. Кроме того, силовики нашли схрон, в котором обнаружили автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

На этой неделе глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала года спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов и пресекли все попытки терактов. По данным Национального антитеррористического комитета, всего в этом году удалось предотвратить 50 преступлений террористической направленности.