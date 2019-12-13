При пожаре на складе с тканями в Москве прогремел взрыв

Пожар на складе на юге Москвы

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Во время крупного пожара на складе тканей в столичном районе Чертаново прогремел взрыв, рассказал агентству городских новостей " Во время крупного пожара на складе тканей в столичном районе Чертаново прогремел взрыв, рассказал агентству городских новостей " Москва " источник в экстренных службах.

"В результате взрыва газового баллона и обрушения пострадал сотрудник МЧС", — сообщил собеседник агентства.

В 16:09 мск в Twitter столичного главка МЧС появилось сообщение, что на отдельных участках огонь ликвидировали.

Ранее стало известно, что по адресу Варшавское шоссе, 129, корпус 2 загорелось здание. Огонь распространился на площади семь тысяч квадратных метров, частично обрушились перекрытия и кровля.

К тушению привлекли два вертолета, более 220 человек, а также 70 единиц техники.

Движение транспорта в этом районе затруднено, а улицу Подольских курсантов перекрыли.

В МЧС просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

Глава управы Чертаново Центральное Владимир Михеев написал у себя в твиттере, что из горящего склада эвакуировали около 40 человек.