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При пожаре на складе с тканями в Москве прогремел взрыв
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РИА Новости

При пожаре на складе с тканями в Москве прогремел взрыв

14:43 13.12.2019 (обновлено: 16:24 13.12.2019)
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© РИА НовостиПожар на складе на юге Москвы
Пожар на складе на юге Москвы
© РИА Новости
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Во время крупного пожара на складе тканей в столичном районе Чертаново прогремел взрыв, рассказал агентству городских новостей "Москва" источник в экстренных службах.

"В результате взрыва газового баллона и обрушения пострадал сотрудник МЧС", — сообщил собеседник агентства.

В 16:09 мск в Twitter столичного главка МЧС появилось сообщение, что на отдельных участках огонь ликвидировали.
Ранее стало известно, что по адресу Варшавское шоссе, 129, корпус 2 загорелось здание. Огонь распространился на площади семь тысяч квадратных метров, частично обрушились перекрытия и кровля.
Вертолет Ка-32А 11ВС МЧС России во время тушения пожара на юге Москвы. 13 декабря 2019
Вчера, 14:17
На юге Москвы около 40 человек эвакуировали с горящего склада
К тушению привлекли два вертолета, более 220 человек, а также 70 единиц техники.
Движение транспорта в этом районе затруднено, а улицу Подольских курсантов перекрыли.
В МЧС просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.
Глава управы Чертаново Центральное Владимир Михеев написал у себя в твиттере, что из горящего склада эвакуировали около 40 человек.
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Пожар на складе в МосквеМЧС РФМоскваПроисшествия
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