Экс-премьер Алжира победил в первом туре президентских выборов

Избирательный бюллетень кандидата в президенты Абдельмаджида Табуна во время процесса подсчета голосов на избирательном участке в Алжире. 12 декабря 2019

Избирательный бюллетень кандидата в президенты Абдельмаджида Табуна во время процесса подсчета голосов на избирательном участке в Алжире. 12 декабря 2019

КАИР, 13 дек - РИА Новости. Экс-премьер Алжира Абдельмаджид Табун выигрывает выборы в первом туре, который состоялся 12 декабря, набрав абсолютное большинство голосов, сообщила избирательная комиссия страны в ходе пресс-конференции в пятницу.

По данным избиркома, Табун набрал более 58% голосов избирателей. Таким образом, второй тур голосования не понадобится.

"Я поздравляю кандидата Абдельмаджида Табуна с победой в ожидании объявления окончательных итогов голосования", - сказал глава избирательной комиссии Мухаммед Шарфи.