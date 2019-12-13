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Экс-премьер Алжира победил в первом туре президентских выборов
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РИА Новости

Экс-премьер Алжира победил в первом туре президентских выборов

14:36 13.12.2019 (обновлено: 15:53 13.12.2019)
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© REUTERS / Ramzi BoudinaИзбирательный бюллетень кандидата в президенты Абдельмаджида Табуна во время процесса подсчета голосов на избирательном участке в Алжире. 12 декабря 2019
Избирательный бюллетень кандидата в президенты Абдельмаджида Табуна во время процесса подсчета голосов на избирательном участке в Алжире. 12 декабря 2019
© REUTERS / Ramzi Boudina
Избирательный бюллетень кандидата в президенты Абдельмаджида Табуна во время процесса подсчета голосов на избирательном участке в Алжире. 12 декабря 2019
КАИР, 13 дек - РИА Новости. Экс-премьер Алжира Абдельмаджид Табун выигрывает выборы в первом туре, который состоялся 12 декабря, набрав абсолютное большинство голосов, сообщила избирательная комиссия страны в ходе пресс-конференции в пятницу.
По данным избиркома, Табун набрал более 58% голосов избирателей. Таким образом, второй тур голосования не понадобится.
"Я поздравляю кандидата Абдельмаджида Табуна с победой в ожидании объявления окончательных итогов голосования", - сказал глава избирательной комиссии Мухаммед Шарфи.
По данным алжирского избиркома, в голосовании приняли участие чуть более 39% избирателей.
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