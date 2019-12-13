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Калужская область
Калужская область
2019-12-13T14:35+0300
https://ria.ru/20191213/1562359730.html
Калужское министерство конкурентной политики получило премию Рунета
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РИА Новости

Калужское министерство конкурентной политики получило премию Рунета

14:35 13.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаСимволика Премии Рунета
Символика Премии Рунета
© РИА Новости / Нина Зотина
Символика Премии Рунета. Архивное фото
КАЛУГА, 13 дек – РИА Новости. Министерство конкурентной политики Калужской области получило премию Рунета как лучший региональный заказчик на портале поставщиков, сообщило правительство региона.
Торжественная церемония вручения премии Рунета 2019 прошла в Москве. "За активное развитие конкуренции и поддержку межрегионального взаимодействия министерство конкурентной политики Калужской области было отмечено дипломом "Лучший региональный заказчик на портале поставщиков" в номинации "Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы", - говорится в сообщении.
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В своем выступлении руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев подчеркнул, что калужское министерство опубликовало в единой информационной системе более 7 тысяч конкурентных процедур. Значительный вклад министерство внесло в межрегиональное сотрудничество - благодаря предпринимателям региона было поставлено в Москву продукции на 2,6 миллиарда рублей. По мнению Дегтева, Калужская область является примером другим субъектам России, которые только начинают работать с онлайн-закупками.
В региональном министерстве конкурентной политики отметили, что награждение премией Рунета свидетельствует о том, что региональное министерство выбрало эффективную стратегию развития закупок.
"Калужская область стала первым регионом в России, который ещё в 2009 году внедрил автоматизированную систему для осуществления "малых" закупок. Благодаря этому они стали более прозрачными, осуществляется их постоянный контроль, а предприниматели получили открытый доступ к таким закупкам. Система эффективно работает, постоянно развивается и совершенствуется, количество поставщиков в ней ежегодно увеличивается", - информирует региональное правительство.
Церемония вручения премии Рунета – это ежегодное представление лидеров цифровой отрасли и подведение IT-итогов года. Премия является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети интернет (Рунета).
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Калужская областьПремия РунетаКалугаКалужская область
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