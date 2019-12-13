Калужское министерство конкурентной политики получило премию Рунета

КАЛУГА, 13 дек – РИА Новости. Министерство конкурентной политики Калужской области получило премию Рунета как лучший региональный заказчик на портале поставщиков, сообщило правительство региона.

Торжественная церемония вручения премии Рунета 2019 прошла в Москве. "За активное развитие конкуренции и поддержку межрегионального взаимодействия министерство конкурентной политики Калужской области было отмечено дипломом "Лучший региональный заказчик на портале поставщиков" в номинации "Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы", - говорится в сообщении.

В своем выступлении руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев подчеркнул, что калужское министерство опубликовало в единой информационной системе более 7 тысяч конкурентных процедур. Значительный вклад министерство внесло в межрегиональное сотрудничество - благодаря предпринимателям региона было поставлено в Москву продукции на 2,6 миллиарда рублей. По мнению Дегтева, Калужская область является примером другим субъектам России, которые только начинают работать с онлайн-закупками.

В региональном министерстве конкурентной политики отметили, что награждение премией Рунета свидетельствует о том, что региональное министерство выбрало эффективную стратегию развития закупок.

"Калужская область стала первым регионом в России, который ещё в 2009 году внедрил автоматизированную систему для осуществления "малых" закупок. Благодаря этому они стали более прозрачными, осуществляется их постоянный контроль, а предприниматели получили открытый доступ к таким закупкам. Система эффективно работает, постоянно развивается и совершенствуется, количество поставщиков в ней ежегодно увеличивается", - информирует региональное правительство.