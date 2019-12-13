Власти Сахалина соболезнуют семье, где умер ожидавший операции мальчик

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования семье мальчика из Южно-Сахалинска , который скончался, не дождавшись операции по пересадке почки в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства.

О кончине одного из братьев-близнецов из Южно-Сахалинска, которым врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения России. Ребенок умер из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием, уточнили в пресс-службе. Второй мальчик, его брат, проходит плановую подготовку к такой же операции в столице, сообщили в Минздраве.

"Сегодня пришло печальное известие о смерти одного из мальчиков-близнецов семьи Кузнецовых - Романа. История их болезни стала известна всей стране. Мальчики родились с тяжелым врожденным заболеванием, потребовавшим удаления почек", - говорится в пресс-релизе областного кабинета министров.

Ранее мама близнецов Ромы и Виталия Дарья Кузнецова говорила РИА Новости, что операция по пересадке почек (из-за редкой патологии их мальчикам удалили) может пройти в середине января 2020 года. Рома находился с отцом в Москве, а Виталий с мамой - в Сахалинской областной детской больнице, они прибыли в Москву в начале декабря.

Первую операцию братьям проводил Каабак, единственный в России врач-трансплантолог, который проводит пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов. После резонансной истории с его увольнением вопросом занималась глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. В настоящее время врач восстановлен в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей). Родители Ромы и Виталия хотели провести трансплантацию только у Каабака.

"Это горе для семьи, для всех нас. Сахалинцы до последнего надеялись на благополучный исход", - цитирует пресс-служба главу региона.

В региональном правительстве отметили, что сахалинский минздрав сделал все возможное для госпитализации детей в федеральный медицинский центр. На протяжении нескольких недель велась подготовка, стабилизировалось состояние здоровья до показателей, допускающих перелет. С большими предосторожностями, в составе реанимационной бригады детской областной больницы мальчики были направлены в Москву. Информация о состоянии детей регулярно запрашивалась региональным минздравом и правительством Сахалинской области.