В Подмосковье спилили главную елку страны

"Именно с таких дней, как сегодня, мы начинаем отсчет новогодних праздников. Конечно, еще остались дела, которые нужно завершить в текущем году. Настроение уже праздничное, скоро каникулы, и я всем желаю ощущения самого настоящего счастья", - сказал Куракин.

В качестве главной новогодней елки России в этом году выбрали 90-летнее дерево: его высота — 27 метров, диаметр ствола 70 сантиметров, а размах ветвей у основания составил 6 метров. Всего на право стать главной новогодней елкой страны претендовали 12 подмосковных деревьев.

"Елку привезут в Москву 15 декабря. Она будет стоять на Соборной площади в Кремле. 23 декабря мы ее поставим и нарядим. Игрушки для елки будут в стиле народных промыслов - матрешки, шарики, лампочки", - сказал Качанов.

Кроме того, Кочанов рассказал о традиции проведения Кремлевских елок. "Общероссийская новогодняя елка будет проходить 25 декабря в Государственном Кремлевском дворце, по поручению президента РФ мы уже в 20 раз проводим это мероприятие. Всего мы приглашаем порядка 6 тысяч детей со всей страны. Это дети-отличники, победители олимпиад, из сиротских домов и так далее", - добавил Кочанов.