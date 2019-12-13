В Подмосковье спилили главную елку страны

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю ель страны срубили в Московском учебно-опытном лесничестве в Можайском городском округе Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
Старт торжественной церемонии дал заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента Российской Федерации Анатолий Кочанов и министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.
"Именно с таких дней, как сегодня, мы начинаем отсчет новогодних праздников. Конечно, еще остались дела, которые нужно завершить в текущем году. Настроение уже праздничное, скоро каникулы, и я всем желаю ощущения самого настоящего счастья", - сказал Куракин.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТоржественный спил 20-ой общероссийской новогодней елки 2019-2020 на территории Бородинского лесничества Московской области
Торжественный спил 20-ой общероссийской новогодней елки 2019-2020 на территории Бородинского лесничества Московской области
В качестве главной новогодней елки России в этом году выбрали 90-летнее дерево: его высота — 27 метров, диаметр ствола 70 сантиметров, а размах ветвей у основания составил 6 метров. Всего на право стать главной новогодней елкой страны претендовали 12 подмосковных деревьев.
"Елку привезут в Москву 15 декабря. Она будет стоять на Соборной площади в Кремле. 23 декабря мы ее поставим и нарядим. Игрушки для елки будут в стиле народных промыслов - матрешки, шарики, лампочки", - сказал Качанов.
Кроме того, Кочанов рассказал о традиции проведения Кремлевских елок. "Общероссийская новогодняя елка будет проходить 25 декабря в Государственном Кремлевском дворце, по поручению президента РФ мы уже в 20 раз проводим это мероприятие. Всего мы приглашаем порядка 6 тысяч детей со всей страны. Это дети-отличники, победители олимпиад, из сиротских домов и так далее", - добавил Кочанов.
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