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В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его
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РИА Новости

В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его

14:34 13.12.2019 (обновлено: 15:39 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Коми.
По версии следствия, ребенок направлялся в музыкальную школу, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Он заявил, что дружит с матерью девочки и хочет сделать сюрприз и дождаться подругу у нее дома.
Фотография девочки, которая предположительно участвовала в совершении кражах из квартир
22 ноября 2017, 12:18
В Барнауле поймали "девочку с хомяком", которая крала вещи из квартир
Девочка вернулась домой, открыла злоумышленнику дверь и оставила его в квартире, заперев дверь ключом. По дороге в музыкальную школу она позвонила матери и рассказала о сюрпризе.
Женщина позвонила в полицию и вместе с коллегами побежала домой. Группа немедленного реагирования задержала мужчину, когда он складывал в пакет технику. Добычей могли стать ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекция юбилейных монет.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и пункту "а" части третьей статьи 158 УК России (попытка кражи). Задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
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ВоркутаРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Доброта обманула хитрость! Дети это ангелы. Мамы - ангелы хранители. Дай БОГ им всем здоровья!
13 декабря, 15:03
invisibleworld
7405003
Тот случай, когда можно сказать: "В этой новости прекрасно все" :)
13 декабря, 16:39
BBilir
5330000
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