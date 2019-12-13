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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2019-12-13T14:25+0300
https://ria.ru/20191213/1562358309.html
Девочка, живущая в клинике: может ли изоляция от мира сломать жизнь
https://cdn25.img.ria.ru/images/156235/81/1562358175_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_57a2eebeb4031c4a8ecc0c9fceac6545.jpg
РИА Новости

Девочка, живущая в клинике: может ли изоляция от мира сломать жизнь

14:25 13.12.2019
1163
Это надолго
Девочка, живущая в клинике: может ли изоляция от мира сломать жизнь
Вчера, 14:25
Пятилетняя девочка живёт все свои пять лет в частном перинатальном центре, в изоляции от внешнего мира. Туда её поместили родители, которые считают, что она неизлечимо больна. Врачи документально подтверждают обратное. В центре конфликта непонятных интересов взрослых оказался ребёнок. Как такое стало возможным?
Мы записали спецвыпуск подкаста, потому что этот случай глубоко поразил и возмутил нас.
Как разрешится ситуация? Как в России отстаивают интересы детей и что должны делать взрослые, если видят нарушение прав ребёнка? Есть ли шансы у девочки обрести нормальное детство и семью? Что нужно для её реабилитации и возвращения в общество? Что двигало родителями девочки, когда они решили "заточить" её в клинике? Как изоляция влияет на формирование личности ребёнка?
Вопросов слишком много, поэтому в эпизоде участвуют разные эксперты: президент фонда "Волонтёры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская (именно она начала привлекать к этой проблеме внимание), адвокат Полина Дюдина, кризисный психолог Мария Зеленова, психиатр Николай Бондарев, психологи Варвара Делибалт и Наталья Богданович.
1:45 Елена Альшанская о том, почему иногда опеке кажется неочевидным нарушение прав детей, и об "извращённой заботе родителей"
6:55 о законе "изъятия родителя из семьи"
7:35 как, по мнению Елены Альшанской, ситуация будет развиваться дальше
8:06 как в России защищают права ребёнка и что делать, если узнал о нарушении – адвокат Полина Дюдина
12:25 о лишении детства и нарушении привязанности в результате изоляции – кризисный психолог Мария Зеленова
14:15 какие взрослые вырастают из таких детей
15:50 сколько времени потребуется на реабилитацию и что бы было, если проблему так и не раскрыли
19:15 возможно ли, что в проблеме замешан делегированный синдром Мюнхгаузена – психиатр Николай Бондарев
23:57 что такое "синдром Маугли" и как депривация сказывается на психическом развитии ребёнка – психологи Варвара Делибалт и Наталья Богданович
28:33 о госпитальном синдроме: как дети травмируются в больничных условиях
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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