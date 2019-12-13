На юге Москвы около 40 человек эвакуировали с горящего склада

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Около 40 человек эвакуировано с горящего склада с тканями на юге Москвы, сообщил глава управы Чертаново Центральное Владимир Михеев.
"Пожар в промзоне Чертаново Центральное (Подольских курсантов, 5). Горит складское здание, эвакуировано около 40 человек", - написал Михеев на своей странице в Facebook.
Согласно последним данным ГУМЧС по Москве, склад горит на площади 3 тысячи квадратных метров, во время тушения пострадал пожарный. Автомобильное движение в районе ЧП перекрыли, к тушению привлекли вертолеты.