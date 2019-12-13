Захарова поддержала возможность возобновления авиасообщения с Грузией

ТБИЛИСИ, 13 дек – РИА Новости. Возобновление прямого авиасообщения между Возобновление прямого авиасообщения между Грузией Россией было бы правильным решением, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Возобновление (авиасообщения - ред.) стало бы правильным решением, все сделали соответствующие выводы и, надеюсь, что работа над ошибками тоже была проведена. Но я не являюсь представителем министерства транспорта и конкретных сроков у меня нет", - заявила она в ходе видеомоста Москва-Тбилиси-Таллин-Кишинев.

По словам Захаровой, данный вопрос "является малоприятным элементом отношений между двумя странами". Она напомнила слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который ранее также отметил, что возобновление рейсов было бы правильным решением.

"Так думают очень многие и думали тогда, когда принималось такое решение. Другое дело, что обстоятельства, в которых принималось это решение, тоже были, к сожалению, очень яркими и не давали повода решение не реализовать", - добавила она.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.