В Крыму оценили прогноз Климкина по распаду Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Украина как государство действительно на пороге распада, но виной тому не Россия, а отсутствие профессионализма и некомпетентность киевской власти, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина.
Ранее Климкин в своей статье для издания "Европейская правда" заявил, что ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой. В частности, по его словам, существует три варианта разрешения конфликта в Донбассе. Один из них, считает Климкин, является компромисс с Россией, который якобы закончится распадом Украины с последующим переходом значительной части территории страны под власть восточного соседа.
"Если комментировать именно этот очередной перл Климкина, то на удивление в одном наши мысли совпали. Я уверен, что если ничего срочно не поменять на Украине, в том числе в части налаживания российско-украинских отношений, то ее ждет судьба Югославии. Страна расколется на несколько частей, которые, естественно, будут тянуться к своим историческим корням: юго-восточные регионы - к России, западные - к Польше и так далее. В нынешнем состоянии Украина нежизнеспособна. И виной этому не Россия, а отсутствие должного профессионализма и некомпетентность киевской власти, которая в том числе не в состоянии обуздать националистов", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, Климкин является ярким представителем "майданной дипломатии" Украины, что объясняет наличие подобной антироссийской риторики.