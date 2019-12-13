В Крыму оценили прогноз Климкина по распаду Украины

"Если комментировать именно этот очередной перл Климкина, то на удивление в одном наши мысли совпали. Я уверен, что если ничего срочно не поменять на Украине, в том числе в части налаживания российско-украинских отношений, то ее ждет судьба Югославии. Страна расколется на несколько частей, которые, естественно, будут тянуться к своим историческим корням: юго-восточные регионы - к России, западные - к Польше и так далее. В нынешнем состоянии Украина нежизнеспособна. И виной этому не Россия, а отсутствие должного профессионализма и некомпетентность киевской власти, которая в том числе не в состоянии обуздать националистов", - сказал РИА Новости Чегринец.