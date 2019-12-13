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В деле Абызова появилась восьмая фигурантка
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РИА Новости

В деле Абызова появилась восьмая фигурантка

13:58 13.12.2019 (обновлено: 14:00 13.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в суде
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в суде
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Восьмая фигурантка появилась в уголовном деле бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова – это некая Екатерина Заяц, следует из информации Басманного суда Москвы.
"Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения для нее в виде заключения под стражу сегодня в 14.50", - сообщили РИА Новости в суде.
Заяц вменяют мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе, но в чем именно заключалась ее роль – пока неясно.
Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра по делам Открытого правительства, а до перехода на госслужбу возглавлял "Группу Е4" – крупную инжиниринговую компанию.
В марте этого года его заключили под стражу по обвинению в хищении 4 миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным СК РФ, в 2011-2014 годах бывший министр похитил эти деньги у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
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