В деле Абызова появилась восьмая фигурантка

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Восьмая фигурантка появилась в уголовном деле бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова – это некая Екатерина Заяц, следует из информации Басманного суда Москвы.
"Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения для нее в виде заключения под стражу сегодня в 14.50", - сообщили РИА Новости в суде.
Заяц вменяют мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе, но в чем именно заключалась ее роль – пока неясно.
Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра по делам Открытого правительства, а до перехода на госслужбу возглавлял "Группу Е4" – крупную инжиниринговую компанию.
В марте этого года его заключили под стражу по обвинению в хищении 4 миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным СК РФ, в 2011-2014 годах бывший министр похитил эти деньги у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
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