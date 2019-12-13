В деле Абызова появилась восьмая фигурантка

"Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения для нее в виде заключения под стражу сегодня в 14.50", - сообщили РИА Новости в суде.

Заяц вменяют мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе, но в чем именно заключалась ее роль – пока неясно.