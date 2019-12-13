Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший губернатор Иркутской области Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что решил уйти в отставку, потому что, по его мнению, так будет лучше для региона и его жителей.

Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях. Обращаясь к жителям региона, бывший губернатор перечислил достижения своей команды: по его словам, за последние четыре года бюджет области вырос в два раза, а государственный долг сократился; в лесах стало меньше незаконных рубок, при этом налоги от лесного и другого бизнеса увеличились в три раза; в области стали строить больше школ и больниц.

"Мы первые в стране начали массово осваивать целинные земли. Мы много чего сделали впервые. Конечно, были и ошибки. Но все же я хочу поблагодарить тех людей, которые работали со мной все эти годы", — говорится в сообщении в Facebook.

Левченко подчеркнул, что уходит в отставку по собственному желанию. При этом он обратил внимание на то, что на него и тех, кто с ним работает, обрушилась волна негатива из-за сложностей с ликвидацией последствий летнего наводнения.

"Я уже привык к критике, но не могу позволить, чтобы грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона. <...> К сожалению, так устроена наша жизнь, что многие из этих людей начали страдать только из-за того, что публично поддерживали меня", — считает бывший губернатор.

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.