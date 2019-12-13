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На Урале двое рабочих погибли после падения металлической трубы
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РИА Новости

На Урале двое рабочих погибли после падения металлической трубы

13:56 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Двое рабочих погибли на промплощадке в городе Нижняя Тура Свердловской области из-за скатившейся на них металлической трубы, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"Установлено, что днем 11 декабря 2019 года двое рабочих предприятия в результате ската металлической трубы диаметром 820 миллиметров, длиной 11 метров с вершины пирамиды, образованной складированными трубами, получили тяжкие травмы. От полученных травм мужчины скончались 12 декабря 2019 года в реанимационном отделении ГБУЗ Свердловской области "Нижнетуринская центральная городская больница", - говорится в сообщении.
Скорая помощь
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Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований закона об охране труда на предприятии. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет ведомство.
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Свердловская областьНижняя ТураПроисшествия
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