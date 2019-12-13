На Урале двое рабочих погибли после падения металлической трубы

"Установлено, что днем 11 декабря 2019 года двое рабочих предприятия в результате ската металлической трубы диаметром 820 миллиметров, длиной 11 метров с вершины пирамиды, образованной складированными трубами, получили тяжкие травмы. От полученных травм мужчины скончались 12 декабря 2019 года в реанимационном отделении ГБУЗ Свердловской области "Нижнетуринская центральная городская больница", - говорится в сообщении.