На Урале двое рабочих погибли после падения металлической трубы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Двое рабочих погибли на промплощадке в городе Нижняя Тура Свердловской области из-за скатившейся на них металлической трубы, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"Установлено, что днем 11 декабря 2019 года двое рабочих предприятия в результате ската металлической трубы диаметром 820 миллиметров, длиной 11 метров с вершины пирамиды, образованной складированными трубами, получили тяжкие травмы. От полученных травм мужчины скончались 12 декабря 2019 года в реанимационном отделении ГБУЗ Свердловской области "Нижнетуринская центральная городская больница", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований закона об охране труда на предприятии. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет ведомство.