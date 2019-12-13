Захарова рассказала, почему не приезжает в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 13 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что хотела бы посетить Тбилиси, в котором ни разу не была, но воздерживается, чтобы не стать поводом для провокаций.
"У меня очень много друзей, которые живут по две стороны. Они являются гражданами Грузии, грузинами по национальности, и сколько раз они на протяжении последних десяти с лишним лет звали меня в гости. Это достойные люди, патриоты своей страны, выдающиеся люди современного общества. Я очень хочу их навестить, потому что я гостеприимно принимаю их в Москве, мы спорим, обсуждаем проблемы. Я никогда не была в Тбилиси… И я понимаю что я не могу, чувствуя свою ответственность, …чтобы не стать поводом очередной провокации", – сказала Захарова во время видеомоста Кишинев-Тбилиси-Минск в пресс-центре агентства Sputnik.
Она рассказала, что родители и соседи с детства рассказывали ей о красоте этого города.
"Это больной вопрос и для нас, в том числе. Он выше, шире и намного более объемный, чем некие политические соображения", - отметила российский дипломат.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.