Захарова рассказала, почему не приезжает в Тбилиси

"У меня очень много друзей, которые живут по две стороны. Они являются гражданами Грузии, грузинами по национальности, и сколько раз они на протяжении последних десяти с лишним лет звали меня в гости. Это достойные люди, патриоты своей страны, выдающиеся люди современного общества. Я очень хочу их навестить, потому что я гостеприимно принимаю их в Москве, мы спорим, обсуждаем проблемы. Я никогда не была в Тбилиси… И я понимаю что я не могу, чувствуя свою ответственность, …чтобы не стать поводом очередной провокации", – сказала Захарова во время видеомоста Кишинев-Тбилиси-Минск в пресс-центре агентства Sputnik.