ФОМС в 2020 году продолжит участие в нацпроекте "Здравоохранение"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году продолжит участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе, в части модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила в четверг председатель ФОМС Наталья Стадченко на расширенном совещании совета директоров фондов ОМС.

"Субвенция ФОМС на реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году предусматривает финансовое обеспечение профилактических мероприятий и оплату дорогостоящих лабораторных и инструментальных методов исследований, а также финансовое обеспечение медицинской помощи в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", - пояснила Стадченко.

Начальник финансово-экономического управления ФОМС Антон Устюгов рассказал, что новацией в формировании доходной части бюджета фонда на 2020-2022 годы стало то, что на финансирование нестраховых расходов – ВМП, не включенную в базовую программу ОМС, и родовой сертификат, предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Он добавил, что сумма родового сертификата в следующем году увеличится на тысячу рублей и будет составлять 12 тысяч рублей. Дополнительная 1 тысяча рублей будет направляться на оказание специалистами правовой, психологической и медико-социальной беременным женщинам.

"В целом бюджет ФОМС на следующий год сбалансирован. В структуре субвенций на 2020 год предусмотрено сохранение соотношения заработной платы врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на уровне – 200%, среднего медицинского персонала – 100%, увеличение заработной платы младшему медперсоналу и прочему персоналу с 1 октября следующего года на индекс потребительских цен.

Дополнительно к выделяемым средствам на следующий год в субвенции ФОМС предусмотрено 115 миллиардов рублей на оказание медицинской помощи по профилю "Онкология", а также 12,6 миллиарда рублей на оплату дорогостоящих и инструментальных исследований", - сказал он.

Говоря о новациях базовой программы ОМС на 2020 год, начальник управления организации ОМС ФОМС Ольга Верховодова отметила, что в следующем году особое внимание будет уделяться диспансеризации населения.