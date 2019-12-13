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Обязательное медицинское страхование
2019-12-13T16:13+0300
https://ria.ru/20191213/1562356675.html
ФОМС в 2020 году продолжит участие в нацпроекте "Здравоохранение"
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РИА Новости

ФОМС в 2020 году продолжит участие в нацпроекте "Здравоохранение"

13:50 13.12.2019 (обновлено: 16:13 13.12.2019)
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году продолжит участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе, в части модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила в четверг председатель ФОМС Наталья Стадченко на расширенном совещании совета директоров фондов ОМС.
"Субвенция ФОМС на реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году предусматривает финансовое обеспечение профилактических мероприятий и оплату дорогостоящих лабораторных и инструментальных методов исследований, а также финансовое обеспечение медицинской помощи в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", - пояснила Стадченко.
Начальник финансово-экономического управления ФОМС Антон Устюгов рассказал, что новацией в формировании доходной части бюджета фонда на 2020-2022 годы стало то, что на финансирование нестраховых расходов – ВМП, не включенную в базовую программу ОМС, и родовой сертификат, предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Он добавил, что сумма родового сертификата в следующем году увеличится на тысячу рублей и будет составлять 12 тысяч рублей. Дополнительная 1 тысяча рублей будет направляться на оказание специалистами правовой, психологической и медико-социальной беременным женщинам.
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"В целом бюджет ФОМС на следующий год сбалансирован. В структуре субвенций на 2020 год предусмотрено сохранение соотношения заработной платы врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на уровне – 200%, среднего медицинского персонала – 100%, увеличение заработной платы младшему медперсоналу и прочему персоналу с 1 октября следующего года на индекс потребительских цен.
Дополнительно к выделяемым средствам на следующий год в субвенции ФОМС предусмотрено 115 миллиардов рублей на оказание медицинской помощи по профилю "Онкология", а также 12,6 миллиарда рублей на оплату дорогостоящих и инструментальных исследований", - сказал он.
Говоря о новациях базовой программы ОМС на 2020 год, начальник управления организации ОМС ФОМС Ольга Верховодова отметила, что в следующем году особое внимание будет уделяться диспансеризации населения.
"Новацией следующего года, наряду с увеличением нормативов финансовых затрат до 74 % на одно комплексное посещение для проведения профилактического осмотра, станет сокращение сроков проведения диагностических осмотров, которые теперь не должны превышать (в случае подозрения на онкологию) семь рабочих дней, а срок ожидания консультации врачей-специалистов (в случае подозрения на онкологию) должен составлять не более трех рабочих дней", - рассказала Верховодова.
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Обязательное медицинское страхованиеФОМСЗдоровье - ОбществоНаталья СтадченкоРоссия
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