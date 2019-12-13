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В Москве перекрыли движение в районе пожара на складе
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РИА Новости
В Москве перекрыли движение в районе пожара на складе
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Движение по улице Подольских Курсантов, где происходит пожар на складе тканей, перекрыто в обе стороны, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
2019-12-13T13:50+0300
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В Москве перекрыли движение в районе пожара на складе

13:50 13.12.2019 (обновлено: 14:15 13.12.2019)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Движение по улице Подольских Курсантов, где происходит пожар на складе тканей, перекрыто в обе стороны, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили о возгорании склада с тканями на юге Москвы. Площадь пожара сейчас составляет 3 тысячи квадратных метров, в здании рухнули перекрытия.
"Движение по ул. Подольских Курсантов перекрыто от Старопокровского пр-да до Варшавского шоссе в обе стороны", - говорится в сообщении.
Ранее в ЦОДД сообщили РИА новости, что движение затруднено и на Варшавском шоссе.
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Пожар на складе в МосквеЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
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