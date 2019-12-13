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Black Star выплатит 70 тысяч рублей за незаконное использование фото
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РИА Новости

Black Star выплатит 70 тысяч рублей за незаконное использование фото

13:48 13.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал известный музыкальный лейбл Black Star выплатить 70 тысяч компенсации фотографу из Сургута Михаилу Батеневу за использование его снимка в качестве обложки к одному из синглов, сообщила РИА Новости в пятницу адвокат Анжелика Решетникова, представлявшая фотографа.
Батенев летом опубликовал на своей странице в социальной сети пост о том, что артист Pabl.a и лейбл Black Star выпустили в январе сингл, в качестве обложки к которому использовали снимок, сделанный Михаилом за несколько лет до этого. Он отмечал, что "решить полюбовно" ситуацию, связанную с нарушением авторских прав, не удалось. В ноябре Батенев сообщил РИА Новости, что сумма исковых требований к лейблу составила 5 миллионов рублей.
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"Суд обязал музыкальный лейбл Black Star... прекратить незаконное использование фотографии на всех произведениях, а это, в том числе, клип, в котором используется фотография. Клип ротируется в настоящее время, и его, как я понимаю, придется переснимать и "перезаливать". Суд взыскал компенсацию в размере 70 тысяч рублей за незаконное использование авторской фотографии, а также моральный вред и судебные расходы", - сказала адвокат.
По словам собеседницы агентства, защита Батенева привлекла специалиста по фототехнике, он давал пояснения в суде и озвучил заключение о том, что авторские права на фотографию действительно принадлежат Михаилу, а работа на обложке к синглу идентична снимку, который тот сделал в 2012 году.
Решетникова добавила, что у лейбла есть право в течение месяца направить жалобу на это решение в Мосгорсуд.
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МоскваСургутОбщество
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