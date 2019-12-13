Black Star выплатит 70 тысяч рублей за незаконное использование фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал известный музыкальный лейбл Black Star выплатить 70 тысяч компенсации фотографу из Басманный суд Москвы обязал известный музыкальный лейбл Black Star выплатить 70 тысяч компенсации фотографу из Сургута Михаилу Батеневу за использование его снимка в качестве обложки к одному из синглов, сообщила РИА Новости в пятницу адвокат Анжелика Решетникова, представлявшая фотографа.

Батенев летом опубликовал на своей странице в социальной сети пост о том, что артист Pabl.a и лейбл Black Star выпустили в январе сингл, в качестве обложки к которому использовали снимок, сделанный Михаилом за несколько лет до этого. Он отмечал, что "решить полюбовно" ситуацию, связанную с нарушением авторских прав, не удалось. В ноябре Батенев сообщил РИА Новости, что сумма исковых требований к лейблу составила 5 миллионов рублей.

"Суд обязал музыкальный лейбл Black Star... прекратить незаконное использование фотографии на всех произведениях, а это, в том числе, клип, в котором используется фотография. Клип ротируется в настоящее время, и его, как я понимаю, придется переснимать и "перезаливать". Суд взыскал компенсацию в размере 70 тысяч рублей за незаконное использование авторской фотографии, а также моральный вред и судебные расходы", - сказала адвокат.

По словам собеседницы агентства, защита Батенева привлекла специалиста по фототехнике, он давал пояснения в суде и озвучил заключение о том, что авторские права на фотографию действительно принадлежат Михаилу, а работа на обложке к синглу идентична снимку, который тот сделал в 2012 году.