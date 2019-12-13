Додон рассчитывает обсудить с Путиным и Миллером газовый вопрос

"Хочу заверить еще раз в том, что газ и электроэнергия с 1 января обязательно будут, никаких рисков на данном этапе нет. На следующей неделе я буду в Москве, у меня предусмотрена встреча с руководством "Газпрома" Алексеем Миллером и с руководством РФ Владимиром Владимировичем Путиным, мы еще раз обсудим все детали дополнительно", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на канале президента в Youtube.