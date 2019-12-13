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Додон рассчитывает обсудить с Путиным и Миллером газовый вопрос
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РИА Новости

Додон рассчитывает обсудить с Путиным и Миллером газовый вопрос

13:47 13.12.2019
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что рассчитывает на следующей неделе в Москве обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером поставки газа в республику.
"Хочу заверить еще раз в том, что газ и электроэнергия с 1 января обязательно будут, никаких рисков на данном этапе нет. На следующей неделе я буду в Москве, у меня предусмотрена встреча с руководством "Газпрома" Алексеем Миллером и с руководством РФ Владимиром Владимировичем Путиным, мы еще раз обсудим все детали дополнительно", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на канале президента в Youtube.
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По словам главы республики, руководство страны предусмотрело альтернативные варианты, которые не позволят жителям Молдавии остаться без тепла и газа.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. В ноябре вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров заявил, что Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа, цена российского "голубого топлива" для республики с начала 2020 года снизится до 173 долларов за тысячу кубов. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан рассчитывал, что контракт с "Газпромом" на поставку газа в Молдавию будет подписан до конца года.
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10 декабря, 14:26
Молдавия продлит контракт с "Газпромом" после переговоров с Украиной
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МолдовагазИгорь ДодонАлексей МиллерГазпромЕврокомиссияВладимир ПутинДмитрий КозакМолдавияРоссияЭкономика
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